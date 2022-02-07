Ущерба на более чем 250 млн грн: СБУ разоблачила масштабную схему хищения газа

По информации силовиков, к преступной деятельности причастны представители коммерческой организации, пытающиеся похитить промышленные объемы газа. Двум участникам схемы уже сообщили о подозрении.

По материалам Службы безопасности Украины правоохранители сообщили о подозрении двум участникам схемы по хищению газа с государственных хранилищ на сумму $250 миллионов. Природный газ был зарезервирован для использования госучреждениями Министерства финансов. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым. Их будут судить по двум статьям Криминального кодекса Украины — покушение на преступление (ст. 15 ч. 2) и мошенничество (ст. 190 ч. 4). Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Подозрение вручили директору и представителю одной из коммерческих структур, они пытались присвоить промышленные объемы газа на сумму $250 млн. Для реализации сделки злоумышленники подделали документы якобы за подписью бывшего заместителя Министра финансов Украины и передали их в акционерное общество "Укртрансгаз". Подозреваемый суд изберет меру пресечения.

В СБУ сообщили, что в рамках криминального уголовного производства, продолжается досудебное расследование, в котором могут установить и других участников схемы для привлечения к уголовной ответственности.

В феврале 2020 года сотрудники СБУ заблокировали попытку незаконного отбора более 40 млн м3 природного газа из государственных хранилищ. Благодаря оперативному реагированию, было установлено схему попытки хищения газа на сумму $250 млн.

Напомним, эксперты оценили риск высокой цены на газ для экономики. Есть высокая вероятность, что в этом году цена на газ будет расти. Это помешает развитию украинской экономики. Высокая цена газ также приведет к постепенному подорожанию потребительских товаров.

Фокус писал о том, что Польша закупила у США вторую партию сжиженного газа для Украины. По словам президента правления компании PGNiG Павла Маевского, поставка топлива из США поможет укрепить энергетическую безопасность региона в условиях нестабильности рынка газа в Европе.