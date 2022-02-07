Збитків на понад 250 млн грн: СБУ викрила масштабну схему розкрадання газу

За інформацією силовиків, до злочинної діяльності причетні представники комерційної організації, які намагаються викрасти промислові обсяги газу. Двом учасникам схеми вже повідомили про підозру.

За матеріалами Служби безпеки України правоохоронці повідомили про підозру двом учасникам схеми розкрадання газу з державних сховищ на суму $250 мільйонів. Природний газ було зарезервовано для використання держустановами Міністерства фінансів. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваним. Їх судитимуть за двома статтями Кримінального кодексу України — замах на злочин (ст. 15 ч. 2) і шахрайство (ст. 190 ч. 4). Про це повідомляє Служба безпеки України.

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Підозру вручили директору та представнику однієї з комерційних структур, вони намагалися привласнити промислові обсяги газу на суму $250 млн. Для реалізації угоди зловмисники підробили документи за підписом колишнього заступника Міністра фінансів України і передали їх в акціонерне товариство "Укртрансгаз". Підозрюваний суд обере запобіжний захід.

В СБУ повідомили, що в межах кримінального кримінального провадження триває досудове розслідування, в якому можуть встановити й інших учасників схеми для притягнення до кримінальної відповідальності.

У лютому 2020 року співробітники СБУ заблокували спробу незаконного відбору понад 40 млн м3 природного газу з державних сховищ. Завдяки оперативному реагуванню було встановлено схему спроби розкрадання газу на суму $250 млн.

Нагадаємо, експерти оцінили ризик високої ціни на газ для економіки. Є висока ймовірність, що цього року ціна на газ зростатиме. Це завадить розвитку української економіки. Висока ціна на газ також призведе до поступового подорожчання споживчих товарів.

Фокус писав про те, що Польща закупила у США другу партію зрідженого газу для України. За словами президента правління компанії PGNiG Павла Маєвського, постачання палива зі США допоможе зміцнити енергетичну безпеку регіону в умовах нестабільності ринку газу в Європі.