В бомбоубежища с животными не пустят. Куда деть питомцев во время обстрела?

Как подготовить пристанище для питомца на время опасности, как вести себя с ним во время взрывов, и стоит ли давать успокоительное — ответы на эти вопросы нашлись в рекомендациях Израиля владельцам домашних животных.

В бомбоубежища запрещено приносить домашних животных во время воздушной тревоги. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины в ответ на запрос Українських Новин.

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В ведомстве уточнили, что в укрытие нужно брать лишь запас еды на два дня и самые необходимые вещи, не занимающие много места. Отдельные места будут лишь для пожилых людей и детей.

Вопрос о том, куда же девать домашних любимцев во время полномасштабного артобстрела или бомбардировки остался вне ответа ГСЧСУ. Однако, с ответом на него определились в Израиле, который давно находится в состоянии периодически обостряющихся военных действий. Министерство сельского хозяйства Израиля совместно с Ассоциацией ветеринаров страны разработали ряд рекомендаций, как подготовить условия, чтобы питомец смог пережить массированную атаку.

Каковы рекомендации экспертов Израиля?

В защищенном помещении следует заранее подготовить миски для воды и еды, запас корма и бутылок с водой, мешки для мусора и газеты для удаления отходов. Количества воды должно хватать на 24 часа, пищи — на 48 часов. Собачий и кошачий корм можно поместить в герметично закрытую тару или пластиковые пакеты.

Желательно держать наготове короткий поводок, который можно использовать как для кошек, так и для собак. Для собак нужно запастись намордником, так как в тесном и закрытом помещении они испытывают стресс и могут кусаться.

[ + – ] Переноска для кота

Рекомендуется заранее позаботиться о переносной клетке или даже клетке для самолета, это поможет животным успокоиться и почувствовать себя защищенными. В случае нестандартной ситуации даже самое спокойное животное может испугаться, а закрытая клетка напоминает норку, поэтому такое укрытие служит успокаивающим фактором. Кроме того, это защитит окружающих и само животное от травм. Во время пребывания в клетке животное должно быть обеспечено водой.

Важно сохранять спокойствие во время нахождения в защищенном помещении так как животные особенно чутки к проявлениям стресса и тревоги. Израильское ведомство подчеркивает, что успокаивать животное нужно теми же методами, что и в обычной ситуации. В случае взрыва неподалеку от вашего местонахождения продолжайте успокаивать животное и держать себя в руках. Не пугаться самому важно, так как питомец будет ассоциировать вашу нервозность с этим помещением и при следующей попытке повести его туда будет сопротивляться.

[ + – ] Клетка для собаки

Позаботьтесь о том, чтобы на клетке с животным были указаны имя, адрес и телефон владельца, имя животного и год его рождения, а также при наличии — данные ветеринара и номер чипа животного. Все данные следует записать несмываемым маркером на видном месте. Эти же данные должны дублироваться на ошейнике с жетоном. Если вы не успели приобрести именную табличку для животного, можно сделать ее своими руками из картона и написать данные несмываемым маркером. Грызунов и птиц следует переносить в клетке, накрытой простыней или другой тканью, это снизит уровень стресса.

Не рекомендуется давать животным успокоительное — только в крайних случаях, если собака или кошка проявляют крайнюю степень испуга. Также стоит привить питомцев.

Что считать защищенным помещением?

В Израиле можно находиться в общественном бомбоубежище с домашними питомцами. Кроме того, там разрешено оборудовать укрытия в частном порядке.

У нас это не дозволяется, потому возникает вопрос — что считать защищенным помещением во время тревоги? Военные эксперты рассказали, что в случае, если обстрел застал дома, самые безопасные места – это комнаты без окон с несущими стенами. Обычно это ванные комнаты или кладовки. Однако, если в них не несущая стена, а перегородка из кирпича или гипсокартона, это будет представлять опасность из-за разлета обломков стройматериалов.

Также в роли убежища в многоквартирных домах могут выступить подвалы, а в частных — погреба. Теоретически, там и стоит оборудовать временные пристанища для животных на случай тревоги.

Напомним, в киевском подвале вместо бомбоубежища обнаружили стрип-клуб. Охранник заведения заверил, что в случае необходимости укрыться в нем смогут все нуждающиеся, как это и предписано правилами.

Ранее эксперимент с поиском бомбоубежищ в Киеве провела журналист ВВС Сара Рейнсфорд. Она прошлась по трем адресам, указанным на карте, и отметила, что только в метро люди смогут без проблем спрятаться от опасности.