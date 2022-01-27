Магазины вместо укрытий: журналисты BBC попробовали найти бомбоубежища в Киеве (видео)

В столице запустили онлайн-карту, на которой нанесены 5000 объектов. Корреспонденты попытались зайти в несколько из них.

Журналист BBC провела эксперимент в Киеве с поиском укрытий в столице, используя специальную карту. Видео попыток найти убежище опубликовано на сайте издания.

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Корреспондент Сара Рейнсфорд попробовала найти убежище, которые указаны на карте с укрытиями. Ее, по словам корреспондента, власти выпустили несколько дней назад. Всего на карте есть 5000 объектов для укрытия.

"Мы выбрали одно из них, чтобы проверить, что случится, если мы попробуем попасть внутрь", — анонсирует Рейнсфорд.

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Всего съемочная группа посетила три места. В первом вместо не было никаких указателей о бомбоубежище поблизости. Следуя указаниям на карте они зашли во внутренний двор домов, где вместо объекта для укрытия они обнаружили закрытый магазин. Зайдя в дом они нашли дверь, где можно попасть в убежище, но там также было закрыто. При этом там висела бумажка с надписью "Открыто, звоните", вероятно, там тоже был какой-то частный объект.

После этого они попробовали еще раз. На новом адресе вместо бомбоубежища также был магазин, но на этот раз он работал. Сотрудники магазина канцтоваров не были в курсе, что их магазин нанесен на карту как укрытие. После звонка владельцу, оказалось, что вход в убежище все же есть. Оказалось, что он закрыт металлической пластиной. По словам корреспондента, проход заколочен уже лет 14.

В завершение Сара Рейнфорд спустилась в метро, заявив, что это одно из самых безопасных укрытий. У киевлян будет 20 минут, чтобы укрыться в нем до закрытия ворот.

Карта укрытий в Киеве доступна по ссылке. Также в онлайн-доступе доступны укрытия в Харькове. Объекты укрытия Львова также доступны по ссылке.

Напомним, по словам мэра Киева Виталия Кличко, главным бомбоубежищем Киева будет метро, если начнется вторжение России. Во вторник, 25 января, пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки заявила, что США по-прежнему считают, что вторжение РФ в Украину может начаться в любой момент.