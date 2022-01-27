Магазини замість укриттів: журналісти BBC спробували знайти бомбосховища у Києві (відео)

У столиці запустили онлайн-карту, на якій нанесено 5000 об'єктів. Кореспонденти спробували зайти до кількох із них.

Журналістка ВВС провела експеримент у Києві з пошуком укриттів у столиці, використовуючи спеціальну карту. Відео спроби знайти притулок опубліковано на сайті видання.

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Кореспондентка Сара Рейнсфорд спробувала знайти прихисток, вказаний на карті з укриттями. Її, за словами кореспондента, влада випустила кілька днів тому. Усього на карті є 5000 об'єктів для укриття.

"Ми вибрали один з них, щоб перевірити, що станеться, якщо ми спробуємо потрапити усередину", — анонсує Рейнсфорд.

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Загалом знімальна група відвідала три місця. У першому місці не було жодних вказівників про бомбосховища поблизу. За вказівками на карті вони зайшли у внутрішній двір будинків, де замість об'єкта для укриття вони виявили закритий магазин. Зайшовши в будинок, вони знайшли двері, де можна потрапити в укриття, але там також було зачинено. При цьому там висів папірець із написом "Відкрито, дзвоніть", ймовірно, там теж був якийсь приватний об'єкт.

Після цього вони спробували ще раз. На новій адресі замість бомбосховища також був магазин, але цього разу він працював. Співробітники магазину канцтоварів не знали, що їхній магазин нанесений на карту як укриття. Після дзвінка власнику, виявилося, що вхід в укриття все ж таки є. Виявилося, що його закрито металевою пластиною. За словами кореспондентки, прохід забитий вже років 14.

На завершення Сара Рейнфорд спустилася в метро, заявивши, що це одне з найбезпечніших укриттів. У киян буде 20 хвилин, щоб сховатись у ньому до закриття воріт.

Карта укриттів у Києві доступна за посиланням. Також в онлайн-доступі доступні укриття у Харкові. Об'єкти укриття Львова також доступні за посиланням.

Нагадаємо, за словами мера Києва Віталія Кличка, головним бомбосховищем Києва буде метро, якщо розпочнеться вторгнення Росії. У вівторок, 25 січня, прессекретарка Білого Дому Джен Псакі заявила, що США, як і раніше, вважають, що вторгнення РФ в Україну може розпочатися будь-якої миті.