У бомбосховища іуз тваринами не пустять. Куди подіти вихованців під час обстрілу?

Як підготувати притулок для вихованця на час небезпеки, як поводитися з ним під час вибухів, і чи варто давати заспокійливе – відповіді на ці питання знайшлися в рекомендаціях Ізраїлю власникам свійських тварин.

У бомбосховища заборонено приносити свійських тварин під час повітряної тривоги. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України у відповідь на запит Українських Новин.

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У відомстві уточнили, що в укриття потрібно брати лише запас їжі на два дні та найнеобхідніші речі, які не займають багато місця. Окремі місця будуть лише для людей похилого віку та дітей.

Питання про те, куди подіти домашніх улюбленців під час повномасштабного артобстрілу чи бомбардування, залишилося поза відповіддю ДСНСУ. Проте з відповіддю на нього визначилися в Ізраїлі, який давно перебуває в стані військових дій, що періодично загострюються. Міністерство сільського господарства Ізраїлю спільно з Асоціацією ветеринарів країни розробили низку рекомендацій, як підготувати умови, щоб вихованець зміг пережити масовану атаку.

Які рекомендації експертів Ізраїлю?

У захищеному приміщенні слід заздалегідь підготувати миски для води та їжі, запас корму та пляшок із водою, мішки для сміття та газети для видалення відходів. Кількості води має вистачати на 24 години, їжі – на 48 годин. Собачий і котячий корм можна помістити в герметично закриту тару чи пластикові пакети.

Бажано тримати напоготові короткий повідець, який можна використовувати як для котів, так і для собак. Для собак потрібно запастися намордником, тому що в тісному та закритому приміщенні вони відчувають стрес і можуть кусатися.

[ + – ] Переноска для кота

Рекомендується заздалегідь подбати про переносну клітку або навіть клітку для літака, це допоможе заспокоїтися тваринам і відчути себе захищеними. У разі нестандартної ситуації навіть найспокійніша тварина може злякатися, а закрита клітка нагадує нірку, тому таке укриття є заспокійливим фактором. Крім того, це захистить оточення та саму тварину від травм. Під час перебування в клітці тварина має бути забезпечена водою.

Важливо зберігати спокій під час перебування в захищеному приміщенні, оскільки тварини особливо чутливі до проявів стресу й тривоги. Ізраїльське відомство наголошує, що заспокоювати тварину треба тими самими методами, що й у звичайній ситуації. У разі вибуху неподалік вашого місцезнаходження продовжуйте заспокоювати тварину й тримати себе в руках. Не лякатися — найважливіше, тому що вихованець асоціюватиме вашу нервозність із цим приміщенням і за наступної спроби повести його туди чинитиме опір.

[ + – ] Клітка для собаки

Подбайте про те, щоб на клітці з твариною були вказані ім'я, адреса й телефон власника, ім'я тварини та рік її народження, а також, за наявності, дані ветеринара та номер чипа тварини. Всі дані слід записати незмивним маркером на видному місці. Ці дані повинні дублюватися на нашийнику з жетоном. Якщо ви не встигли придбати іменну табличку для тварини, можна зробити її своїми руками з картону та написати дані незмивним маркером. Гризунів і птахів слід переносити в клітці, накритій простирадлом або іншою тканиною, це знизить рівень стресу.

Не рекомендується давати тваринам заспокійливе — тільки в крайніх випадках, якщо собака або кішка виявляють крайній ступінь переляку. Також варто прищепити вихованців.

Що вважати захищеним приміщенням?

В Ізраїлі можна перебувати в громадському бомбосховищі з домашніми вихованцями. Крім того, там дозволено обладнати укриття в приватному порядку.

У нас це не дозволяється, тому постає питання — що вважати захищеним приміщенням під час тривоги? Військові експерти розповіли, що у випадку, якщо обстріл застав удома, найбезпечніші місця – це кімнати без вікон із несучими стінами. Зазвичай це ванні кімнати або комори. Однак, якщо в них не несуча стіна, а перегородка з цегли або гіпсокартону, це становитиме небезпеку через розліт уламків будматеріалів.

Також у ролі притулку в багатоквартирних будинках можуть виступити підвали, а у приватних – льохи. Теоретично, там і варто обладнати тимчасові притулки для тварин на випадок тривоги.

Нагадаємо, у київському підвалі замість бомбосховища виявили стрип-клуб. Охоронець закладу запевнив, що в разі потреби сховатися в ньому зможуть всі, хто цього потребує, як це і наказано правилами.

Раніше експеримент із пошуком бомбосховищ у Києві провела журналістка ВВС Сара Рейнсфорд. Вона пройшлась за трьома адресами, вказаними на карті, і зазначила, що тільки в метро люди зможуть без проблем сховатися від небезпеки.