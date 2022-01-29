У київському підвалі замість бомбосховища виявили стрип-клуб (відео)

Охоронець закладу запевнив, що в разі потреби сховатися в ньому зможуть всі, хто цього потребує, як і прописано у правилах.

Журналіст програми "Вікна" на телеканалі СТБ Борис Бондарчук вирішив перевірити, куди в Києві можна сховатися у разі вторгнення російських військ, і пройшовся по укриттям та бомбосховищам, зазначеним на карті КМДА. Проте замість них знайшов магазини, аптеки та навіть стриптиз-клуб.

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Останній розташований прямо у центрі столиці, у підвальному приміщенні будинку на вулиці Велика Васильківська. Охоронець, який відкрив двері знімальній групі, на запитання, чи знає він про те, що тут узагалі-то має бути бомбосховище, відповів ствердно і запевнив, що у разі надзвичайної ситуації людей пустять усередину без проблем, і вони зможуть безкоштовно зайняти шкіряні крісла клубу. вхід до якого у будні коштує 400 грн.

ВІП-ложі охоронець пресі не показав.

Під час засідання Асоціації міст України мер Києва Віталій Кличко запевнив, що у столиці створено фонд захисних споруд цивільного захисту.

[ + – ] Стрип-клуб працює в бомбосховищі прямо в центрі Києва.

"Він, зокрема, включає сховища та споруди подвійного призначення. У сховищах укриття отримують працівники підприємств та установ, які продовжують свою діяльність в особливий період і забезпечують життєдіяльність міста, персонал медичних установ. Захист населення здійснюється у спорудах подвійного призначення. Таких, як : підземні приміщення метрополітену, підземні паркінги, цокольні, підвальні та напівпідвальні приміщення у будинках", – йдеться на сайті Кличка.

За його словами, у мирний час ці укриття використовуються, зокрема, і для господарських, культурних чи побутових потреб населення.

"Тобто, у них може бути зараз, наприклад, аптека, банк, кав'ярня, перукарня. У разі виникнення надзвичайних ситуацій ці укриття за рішенням райадміністрацій міста будуть використовувати для захисту населення", – запевнили у мера.

На даний момент райадміністрації спланували використовувати у разі потреби 500 укриттів та 4500 тисяч об'єктів подвійного призначення загальною місткістю 2 млн 8 тис. осіб.

Раніше експеримент із пошуком бомбосховищ у Києві провела журналіст ВВС Сара Рейнсфорд. Вона пройшлася за трьома адресами, вказаними на карті, і зазначила, що тільки в метро люди зможуть без проблем сховатися від небезпеки.

Тимчасом напруга навколо ймовірного вторгнення Росії в Україну продовжує залишатися на порядку денному. Після телефонної розмови президента США Джо Байдена та президента України Володимира Зеленського члени Республіканської партії США вимагали від голови Білого дому оприлюднити стенограму бесіди, щоб мати уявлення про реальний стан речей, оскільки неназване високопоставлене джерело з ОП охарактеризувало їх як невтішні.

Натомість, джерела в керівництві НАТО заявили ЗМІ, що загроза вторгнення малоймовірна, оскільки зараз це не входить до планів Кремля.