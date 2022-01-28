Телефонна розмова Зеленського з Байденом пройшла "не так гладко", — CNN

За інформацією джерел видання, український президент закликав "заспокоїти повідомлення" про неминуче російське вторгнення в Україну. Розвідка бачить ситуацію інакше.

Телефонна розмова президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом пройшла "не так добре" через розбіжності щодо оцінки ймовірного вторгнення Росії. Про це повідомив CNN високопосадовець з України.

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Джерело заявило, що під час телефонної розмови Байден попередив Зеленського про те, що російське вторгнення може бути "практично неминучим", оскільки в лютому має сильніше промерзнути земля. На думку українського президента, загроза з боку РФ залишається небезпечною, але неоднозначною. Немає впевненості у тому, що буде вторгнення.

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Також Володимир Зеленський закликав Байдена "заспокоїти повідомлення" про ймовірне вторгнення РФ, щоб не було економічних наслідків через паніку. Українська розвідка бачить загрозу вторгнення інакше. Джерело також додало, що американський президент заявив, що Україні не буде запропоновано значно більше військової допомоги.

Водночас прессекретарка Ради нацбезпеки Емілі Хорн заявила, що анонімні джерела "зливають брехню".

"Президент Байден сказав, що існує явна ймовірність того, що росіяни можуть вторгнутися в Україну в лютому. Він заявив про це публічно, і ми попереджали про це протягом кількох місяців. Повідомлення про щось більше або відмінне від цього є цілком хибними", — Заявила Хорн.

Телефонна розмова двох президентів, як розповіло джерело у службі нацбезпеки США, тривала годину і 20 хвилин. Він описав розмову як "довгу і серйозну", але водночас продуктивну. Сторони обговорили Росію.

Інше джерело видання в США стверджує, що Білий дім визнає спроби Зеленського балансувати через "множинну аудиторію". З одного боку він хоче допомоги, але з іншого має запевнити свій народ, що ситуація під контролем.

Нагадаємо, 27 січня розмова Зеленського та Байдена завершилася. Під час бесіди лідери України та США обговорили деескалацію, військову допомогу та фінансову підтримку Києва. Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен анонсував нове постачання озброєння Україні на тлі загострення ситуації з Росією.