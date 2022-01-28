Телефонный разговор Зеленского с Байденом прошел "не так гладко", - CNN

По информации источников издания, украинский президент призвал "успокоить сообщения" о неизбежном российском вторжении в Украину. Разведка видит ситуацию иначе.

Телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом прошел "не так хорошо" из-за разногласий в оценки вероятного вторжения России. Об этом сообщил CNN высокопоставленный чиновник из Украины.

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Источник заявил, что во время телефонного разговора Байден предупредил Зеленского о том, что российское вторжение может быть "практически неизбежным" так как в феврале должна сильнее промерзнуть земля. По мнению украинского президента, угроза со стороны РФ остается опасной, но неоднозначной. Нет уверенности в том, что будет вторжение.

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Также Владимир Зеленский призвал Байдена "успокоить сообщения" о вероятном вторжении РФ, чтобы не было экономических последствий из-за паники. Украинская разведка видит угрозу вторжения иначе. Источник также добавил, что американский президент заявил, что Украине не будет предложено значительно больше военной помощи.

Вместе с этим пресс-секретарь Совета нацбезопасности Эмили Хорн заявила изданию, что анонимные источники "сливают ложь".

"Президент Байден сказал, что существует явная вероятность того, что россияне могут вторгнуться в Украину в феврале. Он заявил об этом публично, и мы предупреждали об этом в течение нескольких месяцев. Сообщения о чем-то большем или отличном от этого полностью ложны", — заявила Хорн.

Телефонный разговор двух президентов, как рассказал источник в службе нацбезопасности США, продлился час и 20 минут. Он описал разговор как "долгий и серьезный", но вместе с тем продуктивным. Стороны обсудили Россию.

Другой источник издания в США утверждает, что Белый дом признает попытки Зеленского балансировать из-за "множественной аудитории". С одной стороны он хочет помощи, но с другой должен заверить свой народ, что ситуация под контролем.

Напомним, 27 января разговор Зеленского и Байдена завершился. В ходе беседы лидеры Украины и США обсудили деэскалацию, военную помощь и финансовую поддержку Киева. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал новые поставки вооружения Украине на фоне обострения ситуации с Россией.