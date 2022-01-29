В киевском подвале вместо бомбоубежища обнаружили стрип-клуб (видео)

Охранник заведения заверил, что в случае необходимости укрыться в нем смогут все нуждающиеся, как это и предписано правилами.

Журналист программы "Вікна" на телеканале СТБ Борис Бондарчук решил проверить, куда в Киеве можно спрятаться в случае вторжения российских войск, и прошелся по укрытиям и бомбоубежищам, отмеченным на карте КГГА. Однако вместо них нашел магазины, аптеки и даже стриптиз-клуб.

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Последний расположен прямо в центре столицы в подвальном помещении дома на улице Большая Васильковская. Охранник, открывший дверь съемочной группе, на вопрос, знает ли он о том, что здесь, по идее, бомбоубежище, ответил утвердительно и заверил, что в случае чрезвычайной ситуации людей пустят внутрь без проблем, и они смогут бесплатно занять кожаные кресла внутри клуба, вход в который в будни стоит 400 грн.

ВИП-ложи охранник прессе не показал.

Во время заседания Ассоциации городов Украины мэр Киева Виталий Кличко заверил, что в столице создан фонд защитных сооружений гражданской защиты.

[ + – ] Стрип-клуб работает в бомбоубежище прямо в центре Киева

"Он, в частности, включает в себя хранилища и сооружения двойного назначения. В хранилищах укрытия получают работники предприятий и учреждений, продолжающих свою деятельность в особый период и обеспечивающих жизнедеятельность города, персонал медицинских учреждений. Защита населения осуществляется в сооружениях двойного назначения. Таких, как: подземные помещения метрополитена, подземные паркинги, цокольные, подвальные и полуподвальные помещения в домах", – говорится на сайте Кличко.

По его словам, в мирное время эти укрытия используются, в частности, и для хозяйственных, культурных или бытовых нужд населения.

"То есть у них может быть сейчас, например, аптека, банк, кофейня, парикмахерская. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций эти укрытия по решению райадминистраций города будут использовать для защиты населения", – заверили у мэра.

На данный момент райадминистрации спланировали использовать в случае надобности 500 укрытий и 4500 тысяч объектов двойного назначения общей вместительностью 2 млн 8 тыс. человек.

Ранее эксперимент с поиском бомбоубежищ в Киеве провела журналист ВВС Сара Рейнсфорд. Она прошлась по трем адресам, указанным на карте, и отметила, что только в метро люди смогут без проблем спрятаться от опасности.

Тем временем напряжение вокруг вероятного вторжения России в Украину продолжает оставаться на повестке дня. После телефонного разговора президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского члены Республиканской партии США потребовали от главы Белого дома обнародовать стенограмму беседы, чтобы иметь представление о реальном положении вещей, поскольку неназванный высокопоставленный источник из ОП охарактеризовал их как неутешительные.

В свою очередь источники в руководстве НАТО заявили СМИ, что угроза вторжения маловероятна, поскольку сейчас это не входит в планы Кремля.