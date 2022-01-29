ReleaseTheTranscript: от Байдена требуют обнародовать стенограмму разговора с Зеленским

Республиканцы припомнили Байдену его требование раскрыть детали переговоров Трампа и Зеленского в 2019 году.

После телефонного разговора американского президента Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся 27 января, республиканцы в Палате представителей США призвали главу Белого дома обнародовать стенограмму этой беседы. Соответствующие твиты опубликованы в Сети.

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Требование появилось после того, как Белый дом и украинские власти опровергли репортаж CNN, в котором телеканал ссылается на высокопоставленного украинского чиновника, заявившего, что звонок "не прошел хорошо". В частности, пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров на своей странице в Facebook подчеркнул, что все сообщения не соответствуют действительности.

[ + – ] Сергей Никифоров призвал не верить ложной информации Фото: Скриншот

"Корректная информация содержится только в официальных релизах от украинской и американской сторон. Все остальное – домыслы и спекуляции. В это беспокойное время просим как можно более ответственно относиться к информации и публиковать только тщательно проверенные данные", – говорится в его публикации.

Сам Зеленский написал в Twitter, что он и Байден "обсудили недавние дипломатические усилия по деэскалации и договорились о совместных действиях на будущее:

"Поблагодарил президента Джо Байдена за постоянную военную помощь. Также были обсуждены возможности финансовой поддержки Украины".

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[ + – ] По словам Зеленского, разговор был конструктивным Фото: Скриншот

По мнению республиканцев в Палате представителей, есть один способ убедиться в правдивости этих слов: обнародовать стенограмму. Серия твитов с хештегом #ReleaseTheTranscript (Обнародуйте стенограмму) была опубликована в Twitter-аккаунте партии в Палате представителей. Они апеллируют к видеозаписи выступления Байдена в 2019 году с призывом к тогдашнему президенту Дональду Трампу выложить расшифровку его телефонного разговора с Зеленским, которое так активно рассылали сам нынешний президент и представители Демократической партии. "Я призываю президента опубликовать стенограмму разговора. Пусть все услышат, что это такое. Пусть Палата увидит это и увидит, что он сделал. Вот к чему я призываю", – говорит там Байден.

[ + – ] Байден призывает Трампа обнародовать стенограмму разговора с Зеленским, 2019 год.

Теперь, считают республиканцы, пришла очередь самого Байдена откровенно показать, о чем на самом деле шла речь во время беседы.

[ + – ] Республиканцев очень интересует имя высокопоставленного украинского чиновника

[ + – ] "Провальный" разговор двух президентов активно обсуждается в американском сегменте Twitter

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Телефонный разговор между Трампом и Зеленским был предметом жалобы разоблачителя и привел к первому импичменту бывшего президента в 2019 году. Позже выяснилось, что разоблачителем оказался подполковник Александр Виндман. Стенограмма звонка показала, что Трамп попросил Зеленского провести расследование в отношении Байдена, который тогда был бывшим вице-президентом и считался сильным претендентом на выдвижение в президенты от Демократической партии.

Напомним, во время телефонного разговора Байден предупредил Зеленского о том, что российское вторжение может быть "практически неизбежным" так как в феврале должна сильнее промерзнуть земля. В свою очередь тот призвал Байдена "успокоить сообщения" о вероятном вторжении РФ, чтобы не было экономических последствий из-за паники.