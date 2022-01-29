ReleaseTheTranscript: від Байдена вимагають оприлюднити стенограму розмови із Зеленським

Республіканці пригадали Байдену його вимогу розкрити деталі переговорів Трампа та Зеленського у 2019 році.

Після телефонної розмови американського президента Джо Байдена з українським колегою Володимиром Зеленським, яка відбулася 27 січня, республіканці в Палаті представників США закликали главу Білого дому оприлюднити стенограму цієї бесіди. Відповідні Твіти опубліковані в Мережі.

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Вимога з'явилася після того, як Білий дім та українська влада спростували репортаж CNN, де телеканал посилається на високопоставленого українського чиновника, який заявив, що дзвінок "не пройшов добре". Зокрема, прес-секретар Зеленського Сергій Никифоров на своїй сторінці у Facebook наголосив, що всі повідомлення не відповідають дійсності.

[ + – ] Сергій Никифоров закликав не вірити хибної інформації Фото: Скриншот

"Коректна інформація міститься тільки в офіційних релізах від української та американської сторін. Все інше – домисли та спекуляції. У цей неспокійний час просимо якомога відповідальніше ставитися до інформації та публікувати лише ретельно перевірені дані", – йдеться у його публікації.

Сам Зеленський написав у Twitter, що він і Байден "обговорили нещодавні дипломатичні зусилля щодо деескалації та домовилися про спільні дії на майбутнє:

"Подякував президенту Джо Байдену за постійну військову допомогу. Також були обговорені можливості фінансової підтримки України".

[ + – ] За словами Зеленського, розмова була конструктивною Фото: Скриншот

На думку республіканців у Палаті представників, є один спосіб переконатись у правдивості цих слів: оприлюднити стенограму. Серія твітів з хештегом #ReleaseTheTranscript (Оприлюдніть стенограму) була опублікована у Twitter-акаунті партії у Палаті представників. Вони апелюють до відеозапису виступу Байдена у 2019 році із закликом до тодішнього президента Дональда Трампа викласти розшифровку його телефонної розмови із Зеленським, яку так активно розсилали сам нинішній президент та представники Демократичної партії. "Я закликаю президента опублікувати стенограму розмови. Нехай усі почують, що це таке. Нехай Палата побачить це і побачить, що він зробив. Ось до чого я закликаю", – каже Байден.

[ + – ] Байден закликає Трампа оприлюднити стенограму розмови із Зеленським, 2019 рік.

Тепер, вважають республіканці, настала черга самого Байдена відверто показати, про що насправді йшлося під час бесіди.

[ + – ] Республіканців дуже цікавить ім'я високопоставленого українського чиновника

[ + – ] "Провальна" розмова двох президентів активно обговорюється в американському сегменті Twitter

Телефонна розмова між Трампом та Зеленським була предметом скарги викривача і призвела до першого імпічменту колишнього президента у 2019 році. Пізніше з'ясувалося, що викривачем виявився підполковник Олександр Віндман. Стенограма дзвінка показала, що Трамп попросив Зеленського провести розслідування щодо Байдена, який тоді був колишнім віце-президентом і вважався за сильного претендента на висування в президенти від Демократичної партії.

Нагадаємо, під час телефонної розмови Байден попередив Зеленського про те, що російське вторгнення може бути "практично неминучим", оскільки в лютому має сильніше промерзнути земля. Натомість той закликав Байдена "заспокоїти повідомлення" про ймовірне вторгнення РФ, щоб не було економічних наслідків через паніку.