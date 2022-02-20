За проезд не передаем. Станет ли проезд в общественном транспорте бесплатным для киевлян

Депутаты Киевсовета предлагают ввести для горожан бесплатный проезд в общественном транспорте. Если предложение будет утверждено, платить за услугу придется из городского бюджета.

Разговоры о том, что в столице хотят повысить плату за проезд в общественном транспорте, продолжаются не первый месяц. В то же время, часть депутатов Киевсовета хочет сделать бесплатным проезд для горожан. В Европе такие программы существуют давно, есть и украинский пример: с 2021 года жители Кривого Рога ездят в общественном транспорте бесплатно. Фокус разбирался, насколько удачна эта идея.

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От 20 до 0 грн. Где взять деньги на бесплатный проезд в общественном транспорте?

В начале декабря 2021 года мэр Киева Виталий Кличко анонсировал новые тарифы на проезд в общественном транспорте, которые могут принять сразу после окончания отопительного сезона. По его словам, власти планируют установить тариф 12 грн для жителей столицы, имеющих "Карту киевлянина". Для жителей Киевской области стоимость одной поездки составит 14 грн при покупке проездного, а одноразовый билет будет стоить 20 грн.

В столице большие проблемы с качеством воздуха: передвижные источники загрязнения атмосферы производят почти в семь раз больше выбросов, чем стационарные.

Через месяц во время брифинга фракции "Слуга народа" в Киевсовете его председатель Андрей Витренко заявил, что рассматривается вопрос о введении бесплатного проезда в общественном транспорте, а также создана рабочая группа по вопросам калькуляции тарифов на проезд.

"К сожалению, киевские власти не ведут статистику проезда в общественном транспорте. Даже метрополитен, где вроде бы стоят турникеты, дает не совсем точную информацию, — объясняет Фокусу Андрей Витренко. — Если мы говорим о наземных видах транспорта, то здесь еще сложнее: не каждый человек платит за проезд, не всегда его контролируют и т.д. Для этого требуется системный аудит департамента транспортной инфраструктуры и коммунальных предприятий, осуществляющих перевозку, ведь город тратит огромные деньги на оплату перевозок льготных категорий".

По мнению Дмитрия Беспалова, эксперта по транспортному планированию, вопрос выбора тарифа в первую очередь политический.

"Существует себестоимость услуги: все расходы перевозчика мы должны делить на количество пассажиров. Выходит, что стоимость перевозки одного пассажира составляет, например, 20 грн. Ее каким-то образом нужно покрыть, и город определяет, кто и в каких пропорциях будет платить часть этой себестоимости", – говорит Беспалов. Например, в Варшаве 30% стоимости перевозки оплачивает пассажир, остальное — городской бюджет.

"По моим ощущениям, стоимость решения о бесплатном проезде для Киева может составить около 5–6 млрд грн ежегодно: примерно такую сумму придется брать из городского бюджета для того, чтобы содержать коммунальный транспорт, — отмечает Беспалов. — И это не окончательная сумма, сюда следует добавить выплаты перевозчикам за льготный проезд [например, ветеранов АТО]. В результате получатся огромные цифры, которые нужно будет откуда-то брать. Здесь возникает первый важный вопрос к политикам, предлагающим установить тариф для граждан на уровне нуля: где они возьмут на это деньги?".

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Андрей Витренко считает, что финансировать бесплатный проезд можно, в частности, за счет рекламы в общественном транспорте.

"Вы видите количество рекламных вывесок в нашем общественном транспорте. А вы знаете, сколько город получает доходов от размещения всех этих объявлений? Даже депутатам иногда сложно разобраться в этом. Да что там обычным депутатам, директор Киевского метрополитена не знает, какая стоимость рекламных услуг на его предприятии. Он ссылается на то, что их предоставляет другое коммунальное предприятие", — говорит Витренко.

Он обращался в одно из рекламных агентств и выяснил, что цены на размещение даже маленького баннера в метрополитене достигают более $1 тыс. в месяц.

"Поэтому наша команда видит целесообразным точно рассчитать пассажиропоток в общественном транспорте и навести порядок в предоставлении рекламных услуг. Когда мы сравним цифры, думаю, все будут приятно удивлены", — уверяет депутат Киевсовета.

Четыре причины введения бесплатного проезда в общественном транспорте

Кроме вопроса, как финансировать бесплатный проезд в общественном транспорте, возникает и другой: зачем нужна такая программа? По словам Дмитрия Беспалова, в Европе в этом случае преследуют две цели: увеличение численности зарегистрированных в городе людей и улучшение экологии.

"Европейские города конкурируют между собой за жителей и, например, Таллин предлагает такой дополнительный сервис для привлечения большего количества людей, — рассказывает эксперт. — Но Киеву нет смысла двигаться по такой модели, ведь в столицу и так многие хотят переехать. Да, не все хотят в Киеве регистрироваться, но бесплатный транспорт вряд ли изменит это положение".

Выбор тарифа — вопрос политический: власть определяет, кто и в каких пропорциях будет платить часть себестоимости проезда

Второй важной составляющей такого проекта является понижение выбросов СО2 в атмосферу. Европа серьезно нацелена на борьбу с глобальным потеплением и принимает для этого различные меры. Бесплатный проезд может стимулировать горожан пересаживаться с личных автомобилей в общественный транспорт. Но и эта мотивация, по мнению Беспалого, для Киева необоснована из-за плохого состояния подвижного состава. Впрочем, никто не отрицает, что в столице большие проблемы с качеством воздуха: Госстат подсчитал, что передвижные источники загрязнения атмосферы производят в столице почти в семь раз больше выбросов, чем стационарные.

Глава фракции "Слуга народа" Киевсовета называет четыре причины введения бесплатного проезда в коммунальном транспорте.

"Первая — мы сможем стать ближе к киевлянам и сделать их жизнь в городе более комфортной. Вторая — это будет стимулировать развитие бизнеса, что, в свою очередь, увеличит наполнение бюджета за счет налогов. Третья — экологическая составляющая, мы сможем разгрузить основные дорожные артерии города и уменьшить количество машин на дорогах. Четвертая — повысить мобильность работников всех учреждений и предприятий", — перечисляет Андрей Витренко. Он считает, что риски реализации такой инициативы состоят только в том, что некоторые политические силы начнут спекулировать на этом проекте, мешая его реализации.

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Бесплатный проезд и процедурные сложности

Есть еще одна проблема, которая может помешать проекту: в Украине не выполняются планово-предохранительные ремонты общественного транспорта. Когда-то детали трамваев или автобусов меняли по определенному регламенту, например, после прохождения 1 тыс. км какой-то узел машины нужно было заменить, каким бы добротным не было его состояние.

"Много лет назад в этой системе произошел сбой, из-за недофинансирования в Украине перестали выполнять планово-предохранительные ремонтные работы. В то же время создают комиссии, которые оценивают износ деталей транспорта, и делают вывод: если она выглядит нормально, то сможет еще работать. Таким образом, сегодня у нас работает техника, у которой определенные узлы еле-еле дееспособны", — говорит Дмитрий Беспалов.

Финансировать бесплатный проезд можно за счет рекламных площадей в общественном транспорте

В нынешней системе предприятия ремонтируют транспорт за счет средств, получаемых от пассажиров за проезд. Эксперт считает, что если забрать у предприятий доходы от продажи билетов и перевести их исключительно на финансирование из городского бюджета, есть риск вообще остаться без общественного транспорта.

"Картина будет следующая: в финансовом плане поломки заранее учесть не удастся, это сложно сделать юридически, и когда сломается какая-нибудь деталь, перевозчику придется обращаться к городу за деньгами, — уверен Беспалов. — Средства распределяет городской совет, поэтому будет необходимо решение об их выделении на покупку детали. Затем нужно провести тендер, чтобы определить поставщика, таким образом, деталь можно ждать год. Все это время сломанный транспорт будет стоять без дела".

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Андрей Витренко, в свою очередь, уверяет, что власти намерены работать над улучшением качества перевозок.

"Наши европейские партнеры готовы помочь в этом. Они предоставляют средства в кредит, чтобы мы могли разово закупить весомую часть нового подвижного состава. Мы прекрасно понимаем, что, к сожалению, обновлять подвижной состав за счет местного бюджета трудно, но будем пытаться. Что касается метрополитена, то здесь нужно не только подвижной состав обновлять, но и колеи, тоннели, вестибюли и т.д.", — говорит он.

Первопроходчик. Как общественный транспорт в Кривом Роге стал бесплатным

С 1 мая 2021 года жители Кривого Рога пользуются общественным транспортом бесплатно при наличии "Карты криворожца". На этот проект из городского бюджета было выделено 116 млн грн. Павел Катричев, начальник отдела организации пассажирских перевозок Криворожского городского совета, не хочет делать выводы о том, насколько удачно это решение. По его мнению, для этого прошло очень мало времени. Однако, как ни странно, довольны не все горожане: через неделю после введения бесплатного проезда некоторые жители Кривого Рога потребовали возвращения к прежней схеме работы общественного транспорта. На сайте горсовета появилась петиция, автор которой утверждает, что из-за введения бесплатного проезда работники транспортных предприятий не заинтересованы в соблюдении графика движения.

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Дмитрий Беспалов считает, что адекватно оценить плюсы и минусы такого проекта можно будет только через несколько лет.

"Пока он неплохо развивается из-за политического внимания к общественному транспорту. На нем сфокусированы все менеджерские ресурсы городской администрации Кривого Рога, и это большой плюс, ведь до этого внимания на транспорт обращали мало", — говорит эксперт.