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Статистика коронавируса на 9 февраля: 38257 новых случаев COVID-19 и 4385 госпитализаций

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Фото: РБК-Украина | Коронавирус в Украине подтвердился у более 38 тысяч человек

Жертвами коронавирусной болезни стали 240 человек. Лидерами по заболеваемости стали Киев и Одесская область.

За минувшие сутки в Украине подтвердилось 38 257 новых случаев коронавирусной болезни. COVID-19 подтвердился у 3 308 детей и 1 076 медработников. Об этом в среду, 9 февраля, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.

С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 4 385 человек, 240 пациентов с этим диагнозом скончались.

В Украине за минувшие сутки:

  • заболело — 38 257 человек;
  • выздоровело — 17 063 человека;
  • летальные случаи — 240;
  • госпитализировано — 4 385 человек.

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

  • 2 февраля — 4 136;
  • 3 февраля — 4 328;
  • 4 февраля — 3 918;
  • 5 февраля — 4 219;
  • 6 февраля — 2 699;
  • 7 февраля — 2 168
  • 8 февраля — 4 385.

В течение прошедших суток было сделано 177 012 тестов на коронавирус:

  • методом ПЦР — 85 412;
  • методом ИФА — 7 738;
  • экспресс-тесты на антиген — 83 862.

Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:

  • Киев — 3 684 случая;
  • Одесская область — 3 587 случаев;
  • Харьковская область — 2 293 случая;
  • Львовская область — 2 161 случай;
  • Днепропетровская область — 2 111 случаев.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболело — 4 380 047 человек;
  • выздоровело — 3 713 348 человек;
  • летальные случаи — 101 887;
  • сделано ПЦР-тестов — 18 758 148.

Вакцинировались за минувшие сутки:

  • 1 дозой — 21 212 человек;
  • 2 дозой — 31 007 человек;
  • бустерной дозой — 19 100 человек;
  • дополнительной дозой — 688 человек;
  • всего — 72 007 человек.

С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 15 499 218 человек, а две — 14 840 450. Бустерную дозу получили 493 303 человек, дополнительную — 21 563. Всего сделано 30 854 534 прививки.

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Статистика коронавируса в Украине на 9 февраля

Напомним, по словам главы парламентского Комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, в Украине ожидается пик заболеваемости COVID-19, во время которого суточный показатель новых случаев достигнет 70 тысяч.

Ранее системный аналитик Евгений Истребин прогнозировал, что в ближайшее время Украина может занять первое место среди стран Европы по количеству госпитализированных с коронавирусной болезнью.