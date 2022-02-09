Статистика коронавируса на 9 февраля: 38257 новых случаев COVID-19 и 4385 госпитализаций
Жертвами коронавирусной болезни стали 240 человек. Лидерами по заболеваемости стали Киев и Одесская область.
За минувшие сутки в Украине подтвердилось 38 257 новых случаев коронавирусной болезни. COVID-19 подтвердился у 3 308 детей и 1 076 медработников. Об этом в среду, 9 февраля, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.
С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 4 385 человек, 240 пациентов с этим диагнозом скончались.
В Украине за минувшие сутки:
- заболело — 38 257 человек;
- выздоровело — 17 063 человека;
- летальные случаи — 240;
- госпитализировано — 4 385 человек.
Статистика госпитализаций за последнюю неделю:
- 2 февраля — 4 136;
- 3 февраля — 4 328;
- 4 февраля — 3 918;
- 5 февраля — 4 219;
- 6 февраля — 2 699;
- 7 февраля — 2 168
- 8 февраля — 4 385.
В течение прошедших суток было сделано 177 012 тестов на коронавирус:
- методом ПЦР — 85 412;
- методом ИФА — 7 738;
- экспресс-тесты на антиген — 83 862.
Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:
- Киев — 3 684 случая;
- Одесская область — 3 587 случаев;
- Харьковская область — 2 293 случая;
- Львовская область — 2 161 случай;
- Днепропетровская область — 2 111 случаев.
С начала пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 4 380 047 человек;
- выздоровело — 3 713 348 человек;
- летальные случаи — 101 887;
- сделано ПЦР-тестов — 18 758 148.
Вакцинировались за минувшие сутки:
- 1 дозой — 21 212 человек;
- 2 дозой — 31 007 человек;
- бустерной дозой — 19 100 человек;
- дополнительной дозой — 688 человек;
- всего — 72 007 человек.
С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 15 499 218 человек, а две — 14 840 450. Бустерную дозу получили 493 303 человек, дополнительную — 21 563. Всего сделано 30 854 534 прививки.
Напомним, по словам главы парламентского Комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, в Украине ожидается пик заболеваемости COVID-19, во время которого суточный показатель новых случаев достигнет 70 тысяч.
Ранее системный аналитик Евгений Истребин прогнозировал, что в ближайшее время Украина может занять первое место среди стран Европы по количеству госпитализированных с коронавирусной болезнью.