Статистика коронавірусу на 9 лютого: 38 257 нових випадків COVID-19 і 4385 госпіталізацій

Жертвами коронавірусної хвороби стали 240 людей. Лідерами із захворюваності стали Київ і Одеська область.

Минулої доби в Україні підтвердилося 38 257 нових випадків коронавірусної хвороби. COVID-19 підтвердився у 3308 дітей і 1076 медпрацівників. Про це в середу, 9 лютого, повідомила пресслужба міністерства охорони здоров'я у Facebook.

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Із коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 4385 осіб, 240 пацієнтів із цим діагнозом померли.

В Україні за минулу добу:

захворіло – 38 257 осіб;

одужало — 17 063 особи;

летальні випадки — 240;

госпіталізовано – 4 385 осіб.

Статистика госпіталізацій за останній тиждень:

2 лютого — 4136;

3 лютого — 4328;

4 лютого — 3918;

5 лютого — 4219;

6 лютого — 2699;

7 лютого — 2 168

8 лютого — 4385.

Протягом минулої доби було зроблено 177 012 тестів на коронавірус:

методом ПЛР — 85 412;

методом ІФА — 7738;

експрес-тести на антиген — 83 862.

Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:

Київ – 3 684 випадки;

Одеська область — 3 587 випадків;

Харківська область — 2 293 випадки;

Львівська область – 2 161 випадок;

Дніпропетровська область — 2 111 випадків.

Із початку пандемії COVID-19 в Україні:

захворіло — 4 380 047 осіб;

одужало — 3 713 348 осіб;

летальні випадки — 101 887;

зроблено ПЛР-тестів — 18 758 148.

Вакцинувалися за минулу добу:

1 дозою — 21 212 осіб;

2 дозою – 31 007 осіб;

бустерною дозою – 19 100 осіб;

додатковою дозою – 688 осіб;

усього – 72 007 осіб.

Із початку кампанії імунізації населення одну дозу отримали 15 499 218 осіб, а дві – 14 840 450. Бустерну дозу отримали 493 303 особи, додаткову – 21 563. Усього зроблено 30 854 534 щеплення.

[ + – ] Статистика коронавірусу в Україні на 9 лютого

Нагадаємо, за словами голови парламентського Комітету з питань здоров'я нації Михайла Радуцького, в Україні очікується пік захворюваності на COVID-19, під час якого добовий показник нових випадків досягне 70 тисяч.

Раніше системний аналітик Євген Істребін прогнозував, що найближчим часом Україна може посісти перше місце серед країн Європи за кількістю госпіталізованих із коронавірусною хворобою.