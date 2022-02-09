Литовская гостья: в столичном парке "Наталка" поселилась лебедь с "ошейником" (видео)

Киевляне взволновались, что птица стала жертвой жестокости. Но оказалось, что ее жизненный путь отслеживают орнитологи, которые рассказали о ней много интересного.

В прибрежной зоне столичного парка "Наталка" несколько дней назад появилась лебедь, внешний вид которой взволновал киевлян. Отдыхающие заметили, что на шее птицы прикреплен кусок синего пластика. Опасаясь, что она могла стать жертвой жестокости людей, активисты стали искать способы спасения лебедя, сообщается в сюжете ТСН.

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Для того, чтобы избавиться от "ошейника" и определить состояние птицы, неравнодушная общественность стала искать ветеринаров. К счастью, на огласку в соцсетях обратили внимание биологи, сообщившие активистам, что ситуация вовсе не так трагична, как кажется на первый взгляд.

Оказалось, что лебедь здорова и ей ничего не угрожает. Синий ошейник на шее птицы — метка орнитологов, которые таким образом отслеживают миграции пернатых. При этом каждая страна имеет свой цвет метки и цифро-буквенное обозначение. Украина также окольцовывает птиц для изучения, но делает это желтыми метками и прикрепляет их не на шею, а на лапки.

По "ошейнику" птицы, поселившейся на Оболони, ученые определили, что это взрослая самка, которая была окольцована в Литве в 2011 году, когда ей было чуть больше 3 лет. В 2012 году она прилетела в Ивано-Франковск, где перезимовала, а потом снова улетела на родину, вероятно, родить лебедят. Долгое время самка лебедя мигрировала и год назад вернулась в Украину, на этот раз — в столицу.

Кроме того, ученые предупредили общественников, что ни в коем случае не стоит пытаться самим помочь лебедям в каких-либо критических ситуациях. Это опасно для человека, так как птица, хотя и не использует для самозащиты клюв, может нанести увечья крыльями. Сила удара крыла лебедя сопоставима с ударом кнута и запросто может сломать человеку нос. Потому для спасения пернатых, попавших в беду, следует вызывать специалистов.

Напомним, в Великобритании белый лебедь по кличке Седрик, который живет на озере в Нортгемптоне, уже несколько лет терроризирует местное население. Он подходит к домам, расположенным неподалеку от водоема, стучит клювом в их двери и по железным дверцам почтовых ящиков. Причем делать это он может по три часа подряд.

А в Мелитополе лебедь упал на прилавок с мандаринами на рынке.Он отбился от стаи и не смог долететь в теплые края. Зооволонтеры отправили птицу на поезде лечиться в Днепр.