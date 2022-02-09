Литовська гостя: у столичному парку "Наталка" оселився лебідь із "нашийником" (відео)

Кияни схвилювалися, що пташка стала жертвою жорстокості. Але виявилось, що її життєвий шлях відстежують орнітологи, які розповіли про неї багато цікавого.

У прибережній зоні столичного парку "Наталка" кілька днів тому з'явився лебідь, зовнішній вигляд якого схвилював киян. Відпочиваючі помітили, що на шиї птаха прикріплений шматок синього пластику. Побоюючись, що він міг стати жертвою жорстокості людей, активісти почали шукати способи рятування лебедя, повідомляється в сюжеті ТСН.

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Для того, щоб позбутися "нашийника" та визначити стан пташки, небайдужа громадськість почала шукати ветеринарів. На щастя, на розголос у соцмережах звернули увагу біологи, які повідомили активістам, що ситуація зовсім не така трагічна, як здається на перший погляд.

Виявилося, що лебідка здорова і їй нічого не загрожує. Синій нашийник на шиї пташки — мітка орнітологів, які таким чином відстежують міграцію пернатих. При цьому кожна країна має свій колір мітки та цифро-літерне позначення. Україна також окільцьовує птахів для вивчення, але робить це жовтими мітками та прикріплює їх не на шию, а на лапки.

По "нашийнику" птаха, який оселився на Оболоні, вчені визначили, що це доросла самка, яка була окільцьована в Литві у 2011 році, коли їй було трохи більше 3 років. У 2012 році вона прилетіла до Івано-Франківська, де перезимувала, а потім знову полетіла на батьківщину, мабуть, народити лебедят. Довгий час самка лебедя мігрувала і рік тому повернулася до України, цього разу до столиці.

Крім того, вчені попередили громадських працівників, що в жодному разі не варто намагатися самим допомогти лебедям у будь-яких критичних ситуаціях. Це небезпечно для людини, тому що птах, хоч і не використовує для самозахисту дзьоб, може завдати каліцтва крилами. Сила удару крила лебедя можна порівняти з ударом батога і запросто може зламати людині ніс. Тому для порятунку пернатих, які потрапили в халепу, слід викликати спеціалістів.

Нагадаємо, у Великій Британії білий лебідь на прізвисько Седрик, який живе на озері в Нортгемптоні, вже кілька років тероризує місцеве населення. Він підходить до будинків, розташованих неподалік від водоймища, стукає дзьобом у їхні двері та залізними дверцятами поштових скриньок. Причому робити це він може три години поспіль.

А в Мелітополі лебідь упав на прилавок із мандаринами на ринку. Він відбився від зграї та не зміг долетіти до теплих країв. Зооволонтери відправили пташку потягом лікуватися до Дніпра.