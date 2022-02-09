Пациенты с COVID-19, ОРВИ и гриппом могут открыть больничный дистанционно: как это сделать

При первых симптомах болезни необходимо позвонить врачу, и если будет необходимость - он откроет больничный на 5 дней.

В Украине можно открыть больничный не выходя из дома. Достаточно позвонить семейному врачу, получить рекомендации для лечения и специалист сформирует медицинское заключение про временную неработоспособность. Об этом на брифинге 9 февраля рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

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"Теперь пациенты с симптомами гриппа, ОРВИ или COVID-19 могут открыть электронный больничный без визита к врачу. Это поможет снизить нагрузку на специалистов первичного звена, которые испытывают на себе бремя в связи с особенностью Омикрона, ведь он быстро распространяется", — рассказал Ляшко.

По словам министра, в случае наличия симптомов коронавируса, гриппа или ОРВИ пациент может позвонить своему врачу и получить от него рекомендации относительно дальнейшей тактики лечения. По результатам консультации — врач сформирует медицинское заключение про временную неработоспособность на период до 5 дней, который и есть основой для открытия электронного больничного.

"Если болезнь продлится дольше — пациент должен обратиться к врачу для продолжения срока своей неработоспособности путем создания нового медзаключения. Это разгрузит врача и позволит другим пациентам избежать дополнительных контактов с больными на коронавирус, грипп или ОРВИ", — разъяснил глава МОЗ.

По словам спикера, вакцинация против COVID-19 входит как отдельная составляющая в Программу медицинских гарантий в 2022 году. Как и в прошлом году, украинцы могут вакцинироваться бесплатно.

"Национальная служба здоровья Украины продолжает заключать договоры в направлении вакцинации от коронавируса и оплачивает эту услугу: 35 гривен за первый раунд вакцинации, 84 гривны за второй и 60 гривен за бустерную дозу. Кроме самой прививки, в услугу входит фиксирование факта прививания в электронной медкарте и выдача COVID-сертификата", — добавил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. К слову, теперь сгенерировать и распечатать сертификат о вакцинации может любой, и для этого не нужно идти к семейному врачу: достаточно иметь смартфон или компьютер.

[ + – ] Брифинг Виктора Ляшко

Напомним, ранее Фокус писал о том, что за прошлые сутки в Украине зафиксировали 38 257 новых случаев заражения коронавирусом. COVID-19 подтвердили у 3 308 детей, а 240 украинцев с таким диагнозом скончались. Ранее аналитик Евгений Истребин спрогнозировал, что уже вскоре Украина может занят первое место в Европе по количеству госпитализированных с коронавирусом.