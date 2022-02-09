Пацієнти з COVID-19, ГРВІ та грипом можуть відкрити лікарняний дистанційно: як це зробити

За перших симптомів хвороби необхідно зателефонувати лікарю, і якщо буде потреба – він відкриє лікарняний на 5 днів.

В Україні можна відкрити лікарняний, не виходячи з дому. Достатньо зателефонувати сімейному лікарю, отримати рекомендації для лікування і фахівець сформує медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Про це на брифінгу 9 лютого розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

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"Тепер пацієнти з симптомами грипу, ГРВІ або COVID-19 можуть відкрити електронний лікарняний без візиту до лікаря. Це допоможе знизити навантаження на фахівців первинної ланки, які зазнають тягаря у зв'язку з особливістю Омікрону, адже він швидко поширюється", — розповів Ляшко.

За словами міністра, у разі наявності симптомів коронавірусу, грипу або ГРВІ пацієнт може зателефонувати своєму лікарю та отримати від нього рекомендації щодо подальшої тактики лікування. За результатами консультації – лікар сформує медичний висновок про тимчасову непрацездатність на період до 5 днів, що є основою для відкриття електронного лікарняного.

"Якщо хвороба триватиме довше — пацієнт повинен звернутися до лікаря для продовження терміну своєї непрацездатності шляхом створення нового медвисновку. Це розвантажить лікаря і дозволить іншим пацієнтам уникнути додаткових контактів із хворими на коронавірус, грип або ГРВІ", — пояснив голова МОЗ.

За словами спікера, вакцинація проти COVID-19 входить як окремий складник до Програми медичних гарантій у 2022 році. Як і минулого року, українці можуть вакцинуватися безкоштовно.

"Національна служба здоров'я України продовжує укладати договори в напрямку вакцинації від коронавірусу та оплачує цю послугу: 35 гривень за перший раунд вакцинації, 84 гривні за другий та 60 гривень за бустерну дозу. Крім самого щеплення, до послуги входить фіксування факту щеплення в електронній медкарті та видача COVID-сертифікату", — додав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. До речі, тепер згенерувати та роздрукувати сертифікат про вакцинацію може будь-хто, і для цього не потрібно йти до сімейного лікаря: достатньо мати смартфон чи комп'ютер.

[ + – ] Брифінг Віктора Ляшка

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що минулої доби в Україні зафіксували 38 257 нових випадків зараження коронавірусом. COVID-19 підтвердили у 3308 дітей, а 240 українців з таким діагнозом померли. Раніше аналітик Євген Істребін спрогнозував, що вже незабаром Україна може посісти перше місце в Європі за кількістю госпіталізованих з коронавірусом.