Срочник Рябчук мог расстрелять сослуживцев по указанию спецслужб РФ, — ГБР

Следователи не исключают версию с возможной диверсией на "Южмаше", поскольку подозреваемый в 2019 году посещал Российскую Федерацию.

Солдат-срочник Артемий Рябчук мог расстрелять своих сослуживцев на территории завода "Южмаш" в Днепре, выполняя поручение иностранных спецслужб. Об этом сообщил глава Государственного бюро расследований Алексей Сухачев, выступая 9 февраля на профильном комитете Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

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По его словам, следователи ГБР в данный момент прорабатывают три версии расстрела военнослужащих Национальной гвардии на заводе "ЮМЗ" в Днепре, а основной является совершение преступления Артемием Рябчуком из-за неуставных отношений в воинской части.

В Госбюро расследований не исключают, что солдат-срочник мог открыть стрельбу в связи с психическим заболеванием или находясь состоянии аффекта.

Выступая на заседании профильного комитета Рады, Алексей Сухачев отметил, что в 2019 году Артемий Рябчук в течение двух недель находился на территории Российской Федерации, поэтому следователи не отбрасывают версию совершения диверсии.

"Третья (версия — ред.) — совершение преступления по поручению иностранных спецслужб, негосударственных организаций, частных лиц с целью дискредитации системы правоохранительных органов в Украине, дестабилизации правопорядка в стране. В целях проверки этой версии предоставлены соответствующие поручения управлению СБУ в Днепропетровской области", — добавил глава ГБР.

В рамках уголовного производства, по словам Алексея Сухачева, следователи проводят расследование по нескольким статьям Уголовного кодекса:

п.1 ч. 2 ст. 115 — "Умышленное убийство двух или более человек";

ч.3 ст. 308 — "Дезертирство с оружием";

ч.3 ст. 410 — "Похищение военнослужащим оружия и боевых припасов в условиях особого периода";

ч. 3 ст. 426 — "Бездействие военной власти в условиях особого периода";

ч. 3 ст. 425 — "Небрежное отношение к военной службе".

Во время допроса солдат-срочник Артемий Рябчук рассказал правоохранителям, что стрельба на "Южмаше" произошла на "почве неуставных отношений в виде психологического воздействия на него со стороны солдат старшего призыва, которое началось с конца ноября 2021 и продолжалось до момента совершения преступления".

Подозреваемый, как утверждает директор ГБР, также сообщил, что ему устраивали травлю после того, как он проинформировал командиров о нарушении устава военнослужащими при несении службы, принуждением к выполнению работ по уборке помещений во время отдыха в составе караула, из-за чего его "организм был истощен".

Артемий Рябчук на допросе утверждал, что расстреливал сослуживцев на территории "Южмаша" в тяжелом эмоциональном состоянии, из-за чего он не мог дать отчет своим действиям. Все заявления подозреваемого, по словам Алексея Сухачева, будут дополнительно проверены в ходе психолого-психиатрической экспертизы. Вместе с этим, Артемий Рябчук заверил следователей, что командование и другие военнослужащие не применяли к нему физическое воздействие.

[ + – ] Артемий Рябчук рассказал, что его подтолкнуло к расстрелу сослуживцев на "ЮМЗ"

Напомним, 9 февраля СМИ опубликовали кадры допроса Артемия Рябчука, которого обвиняют в расстреле своих коллег по службе в Национальной гвардии. Солдат-срочник признался следователям, что накануне стрельбы у него было ужасное настроение.

Также 9 февраля МВД опубликовало первые результаты проведения комиссии в воинской части №3021 Нацгвардии, в которой проходил службу "днепровский" стрелок Артемий Рябчук.