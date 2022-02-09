МВД нашло факты внеуставных отношений в части, где служил Рябчук, убивший пятерых человек

Комиссия министерства пришла к такому выводу после проведения опроса личного состава части Нацгвардии в Днепре.

Комиссия Министерства внутренних дел выявила факты внеуставных отношений между военнослужащими части №3021 Национальной гвардии Украины в Днепре, где служил Артемий Рябчук, застреливший пятерых человек на территории завода "Южмаш" 27 января. Об этом в своем Facebook в среду, 9 февраля, сообщил замминистра внутренних дел Евгений Енин.

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По словам чиновника, комиссия провела опрос личного состава части путем анкетирования и уже до начала основательного анализа его результатов представители МВД пришли к выводу, что внеуставные отношения в части №3021 были. Соответствующие материалы в ближайшие дни будут переданы в Государственное бюро расследований, сообщил Енин.

Замминистра также заявил, что соответствующее факты на данный момент не рассматриваются в качестве мотивов убийства — их в дальнейшем выяснит ГБР.

Помимо этого Енин написал, что комиссия обнаружила нарушения порядка и организации несения службы в части, что, по его словам, "и привело к трагедии". Речь идет о нарушении порядка доступа в комнату с оружием, а также отсутствии контроля за закрытием ставницы для оружия. Помимо этого у комиссии возникли вопросы по поводу качества проведенного инструктажа перед вступлением в наряд на заводе и медицинского обеспечения — в аптечке не было ряда лекарств.

Также Енин добавил, что госпитализированные после инцидента военные идут на поправку, часть из них уже выписана из реанимации. В конце текущей недели часть членов комиссии МВД вернется из Днепра для доклада касательно обстоятельств происшествия.

[ + – ] Пост Енина

Напомним, 27 января военнослужащий части №3021 Национальной гвардии Украины в Днепре Артемий Рябчук, по версии следствия, застрелил из автомата четверых своих сослуживцев и работницу завода "Южмаш" во время дежурства на предприятии. Еще пять человек получили ранения. Правоохранители задержали стрелка, он признался в содеянном. Суд отправил его в СИЗО на 60 суток. Уже 4 февраля стало известно, что Рябчук отказался от своих показаний. В своем заявлении военнослужащий заявил, что он взял вину за преступление на себя из-за давления правоохранителей.

Также Фокус писал, что в Facebook после инцидента появилась группа поддержки Рябчука. Ряд вступивших в нее пользователей сети утверждали, что на убийство военный пошел из-за травли в коллективе. Сообщество собирало Рябчуку деньги на еду, одежду и адвоката.