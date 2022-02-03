Расстрелявший сослуживцев Артемий Рябчук решил отказаться от своих показаний (фото)

На подобный шаг виновник стрельбы в Днепре пошел после того, как его делом занялся платный адвокат. Накануне правозащитник Игорь Степанов утверждал, что считает своего подопечного потерпевшим.

Днепровский стрелок, нацгвардеец Артемий Рябчук отказался от своих показаний после того, как ему приставили платного адвоката. Об этом сообщил бывший нардеп Игорь Мосийчук в своем Telegram.

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"…Официально отказываюсь от всех показаний и высказываний, сделанных мною раньше — как таких, которые были даны с применением средств психологического давления и в состоянии сильного душевного волнения", — говорится в тексте письма.

В то же время Мосийсчук уточнил, что расстрелявшему сослуживцев Рябчуку, благодаря "поддержке общественности", удалось привлечь к делу "адвоката из вне системы". Известно, что ним стал Игорь Степанов, который уже успел заявить, что считает своего подопечного потерпевшим.

Напомним, 27 января Артемий Рябчук расстрелял пять человек на заводе "Южмаш" в Днепре, такое же количество человек получили ранения. Позже в сети появилось видео, как нацгвардеец описывал в деталях преступление.

На заседании Кировского райсуда Артемий Рябчук признал свою вину и раскаялся в убийстве сослуживцев.

Недавно главврач больницы в Днепре Сергей Рыженко рассказал о состоянии выживших в стрельбе 27 января.

Фокус также писал, что Facebook появилась страница группы поддержки нацгвардейца Артемия Рябчука, который подозревается в убийстве пяти человек, еще пятеро были ранены. Участники сообщества поддерживают Рябчука морально, собирают ему деньги на защиту, одежду и еду.