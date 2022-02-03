Артемій Рябчук, який розстріляв товаришів по службі, вирішив відмовитися від своїх показань (фото)

На подібний крок винуватець стрілянини у Дніпрі пішов після того, як його справою зайнявся платний адвокат. Напередодні правозахисник Ігор Степанов стверджував, що вважає свого підопічного потерпілим.

Дніпровський стрілець, нацгвардієць Артемій Рябчук відмовився від своїх показань після того, як йому приставили платного адвоката. Про це повідомив колишній нардеп Ігор Мосійчук у своєму Telegram.

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"…Офіційно відмовляюся від усіх показань та висловлювань, зроблених мною раніше — як таких, які були дані із застосуванням засобів психологічного тиску та у стані сильного душевного хвилювання", — йдеться у тексті листа.

Водночас Мосійсчук уточнив, що Рябчуку, який розстріляв товаришів по службі, завдяки "підтримці громадськості", вдалося залучити до справи "позасистемного адвоката". Відомо, що ним став Ігор Степанов, який уже встиг заявити, що вважає свого підопічного потерпілим.

Нагадаємо, 27 січня Артемій Рябчук розстріляв п'ятеро людей на заводі "Південмаш" у Дніпрі, така ж кількість людей отримали поранення. Пізніше у мережі з'явилося відео, як нацгвардієць описував у деталях злочин.

На засіданні Кіровського райсуду Артемій Рябчук визнав свою провину та покаявся у вбивстві товаришів по службі.

Нещодавно головлікар лікарні в Дніпрі Сергій Риженко розповів про стан тих, хто вижив у стрільбі 27 січня.

Фокус також писав, що Facebook з'явилася сторінка групи підтримки нацгвардійця Артемія Рябчука, якого підозрюють у вбивстві п'яти людей, ще п'ятеро було поранено. Учасники спільноти підтримують Рябчука морально, збирають йому гроші на захист, одяг та їжу.