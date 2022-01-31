Майже 6 тис. учасників. У мережі створили групу підтримки Рябчука, який застрелив 5 осіб

Учасники спільноти висловлюють слова підтримки нацгвардійцю, а також збирають йому гроші на адвоката, одяг та їжу.

У соціальній мережі Facebook з'явилася група підтримки підозрюваного в убивстві п'ятьох осіб військовослужбовця Національної гвардії Артемія Рябчука, який зараз перебуває у СІЗО.

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Спільнота на момент написання публікації налічувала 5,6 тисяч учасників.

[ + – ] Кількість учасників гурту станом на 18:26

Низка членів групи надсилають гроші на кілька банківських рахунків, щоб Рябчук міг дозволити собі адвоката. Також на ці кошти підозрюваному купують теплий одяг та їжу.

Користувачі мережі на сторінці групи висловлюють підтримку Рябчуку, стверджуючи, що "немає диму без вогню", а підозрюваного "просто довели" і тому, на їхню думку, він пішов на масове вбивство.

Частина учасників спільноти водночас кажуть, що Рябчук повинен понести покарати, але з ним разом на лаві підсудних мають сидіти представники керівництва частини в якій служив нацгвардієць.

Адміністратор групи Петро зі свого боку закликав користувачів створити про підозрюваного у вбивстві "позитивний образ".

"Це важливо. Вчора його одногрупник писав у спільну групу, що він музику складав (...) програмування вчив. Допоможуть будь-які дрібниці", — написав він.

Жертви Артемія Рябчука: що про них відомо

[ + – ] Олександр Буганов, 34 роки

Олександр Буганов

Як повідомляє видання "Обозреватель", 34-річний загиблий воював на Донбасі, пройшов Іловайський котел і побував у полоні в проросійських бойовиків. Після повернення із зони бойових дій залишився в армії. Був начальником варти, у зміну Буганова й сталася трагедія. У нього залишилася дружина та дві маленькі дочки.

[ + – ] Олександр Драган, 21 рік

Олександр Драган

Народився у селі Березине Одеської області, де зараз проживають його батьки. Мати 21-річного молодшого сержанта працює кухарем у дитячому садку. Батько раніше їздив працевлаштовуватись за кордон, зараз заробляє на життя за місцем проживання. У жертви стрільця залишилося дві старші сестри, одна з них також стала військовослужбовицею. Одна з мешканок села розповіла журналістам, що Олександр "ріс спокійним хлопцем" і жодних поганих вчинків за ним помічено не було. Односелець загиблого розповів, що Драган навчався на автослюсаря. Також відомо, що закінчив морське училище, у Нацгвардії служив за контрактом.

[ + – ] Артем Левковський, 22 роки

Артем Левковський

22-річний помічник начальника варти виріс у місті Олешки Херсонської області, до служби жив у Каховці. Закінчив кулінарне училище й деякий час працював кухарем та офіціантом. Потім він вирішив піти в армію — його забрали на термінову службу в листопаді 2020 року. Товариш Левковського поділився, що після закінчення служби, до якої залишалося два місяці, планував стати прикордонником.

[ + – ] Леонід Черник, 19 років

Леонід Черник

19-річний старший солдат родом із міста Нова Каховка Херсонської області. Він, як і Левковський із Рябчуком, був солдатом-строковиком. До служби закінчив професійно-технічне училище, убитого також згадують як просту та веселу людину, яка "постійно працювала в полях, допомагала своїй сім'ї". У покійного залишилися мати з батьком і молодша сестра.

[ + – ] Віра Лебединець, 35 років

Віра Лебединець

35-річна співробітниця "Південмашу". Відомо, що жінка перевіряла перепустки на вході в завод і військовослужбовицею не була. На підприємстві працювала понад 15 років. Їй залишалося відбути на зміні кілька годин. У жінки залишилися одинадцятирічна донька Кіра, мати та сестра.

Тим часом мер Дніпра Борис Філатов у соцмережі оголосив про матеріальну допомогу сім'ї загиблої робітниці заводу:

сім'я отримає одноразову виплату в розмірі 250 тис. грн із фонду голови міста;

доньці загиблої Кірі Лебединець буде встановлено щомісячну виплату від міської ради до досягнення нею 18 років;

Кірі Лебединець відраховуватиметься частина зарплати мера;

влада міста надасть сім'ї Лебединець допомогу в щорічному оздоровленні;

матері загиблої Вірі Лебединець, яка працює у системі освіти, удвічі підвищать зарплату;

Віру Лебединець посмертно нагородять міським почесним знаком "Захиснику Вітчизни";

у будинку сім'ї загиблої зроблять ремонт у будинку, де вони проживають за рахунок приватних благодійників і народних депутатів Верховної Ради.

Також Філатов пообіцяв опублікувати реквізити для збору грошей сім'ї Лебединець та порекомендував керівництву Нацгвардії "не забути "випадково" сім'ю Віри (…) під час нарахування матеріальної допомоги", не зважаючи на те, що вона не була військовослужбовицею.

[ + – ] Допис Філатова у Facebook

Нагадаємо, 27 січня солдат-строковик Нацгвардії Артемій Рябчук розстріляв людей на території заводу "Південмаш" у Дніпрі за допомогою автомата Калашникова, унаслідок чого п'ять людей загинули та ще п'ять отримали поранення. Правоохоронці затримали стрільця, сам він зізнався у скоєному. Суд відправив його в СІЗО на 60 діб.

Раніше Фокус писав про те, як пройшла церемонія прощання із загиблими.