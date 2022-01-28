Стрілянина на "Південмаші": суд Дніпра обрав запобіжний захід Артемію Рябчуку (відео)

Згідно з рішенням суду, "дніпровський" стрілець пробуде під арештом до 27 березня без можливості вийти під заставу.

Кіровський районний суд Дніпра обрав солдату-строковику Артемію Рябчуку, який розстріляв своїх товаришів по службі на заводі "ПМЗ" у Дніпрі, запобіжний захід у вигляді арешту до 27 березня. Зачитування вироку судді транслювалося у прямому ефірі.

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Таким чином, Кіровський райсуд Дніпра частково задовольнив клопотання сторони звинувачення щодо застосування Артемію Рябчуку найсуворішого запобіжного заходу. Як відомо, правоохоронці вимагали, щоби Рябчука відправили на гауптвахту за місцем несення служби.

Під час судового засідання "дніпровський" стрілець визнав свою провину у вбивстві п'ятьох осіб на території заводу "Південмаш" і попросив суддю залишити його у СІЗО.

Солдата-строковика Артемія Рябчука було доставлено конвоєм до Кіровського районного суду Дніпра вдень 28 січня. Представників ЗМІ спочатку не хотіли пускати на судове засідання, на якому планувалося обрати обвинуваченому у вбивстві п'ятьох осіб запобіжний захід.

Зазначимо, що 27 січня Артемій Рябчук отримав підозру від слідчих Держбюро розслідувань. Військовослужбовця Національної гвардії підозрюють у скоєнні злочинів одразу за трьома статтями кримінального кодексу.

Також повідомлялося, що після розстрілу військовослужбовців Нацгвардії у Дніпрі оголосили дводенну жалобу.