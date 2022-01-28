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Украина Стрельба в Днепре: нацгвардеец расстрелял сослуживцев

Стрельба на "Южмаше": суд Днепра избрал меру пресечения Артемию Рябчуку (видео)

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Рябчук суд
Артемий Рябчук

Согласно решению суда, "днепровский" стрелок пробудет под арестом до 27 марта без возможности выйти под залог.

Кировский районный суд Днепра избрал солдату-срочнику Артемию Рябчуку, расстрелявшему своих сослуживцев на заводе "ЮМЗ" в Днепре, меру пресечения в виде ареста до 27 марта. Зачитывание приговора судьи транслировалось в прямом эфире.

Таким образом, Кировский райсуд Днепра частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения о применении Артемию Рябчуку самой суровой меры пресечения. Как известно, правоохранители требовали, чтобы Рябчука отправили на гаупвахту по месту несения службы.

В ходе судебного заседания "днепровский" стрелок признал свою вину в убийстве пятерых человек на территории завода "Южмаш" и попросил судью оставить его в СИЗО.

Солдат-срочник Артемий Рябчук был доставлен конвоем в Кировский районный суд Днепра днем 28 января. Представителей СМИ сперва не хотели пускать на судебное заседание, на котором планировалось избрать обвиняемому в убийстве пятерых человек меру пресечения.

Отметим, что 27 января Артемий Рябчук получил подозрение от следователей Госбюро расследований. Военнослужащего Национальной гвардии подозревают в совершении преступлений сразу по трем статьям уголовного кодекса.

Также сообщалось, что после расстрела военнослужащих Нацгвардии в Днепре объявили двухдневный траур.