Расстрел нацгвардейцев на "Южмаше": в Днепре объявили траур по погибшим (фото)

Перед городским советом приспустили государственные флаги. В мэрии города выразили соболезнования семьям и близким погибших.

В Днепре объявлен траур по пятерым погибшим в результате расстрела на "Южмаше" 27 января. Траур будет длиться 2 дня: 28 и 29 января. Об этом сообщают в пресс-службе горсовета Днепра.

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"В Днепре 28 и 29 января объявили траур из-за трагедии на государственном предприятии Южный машиностроительный завод. Соответствующее решение подписал мэр Днепра Борис Филатов", — говорится в сообщении.

Перед городским советом приспустили флаги Украины. А коммунальным предприятиям, заведениям и организациям рекомендуют тоже приспустить государственные флаги и повесить траурные ленты.

Также в мэрии Днепра выразили соболезнования семьям и близким погибших.

Напомним, 27 января солдат Национальной гвардии расстрелял сослуживцев в Днепре. В результате чего погибли 5 людей, а еще столько же получили ранения. Инцидент случился в 3:40 ночи на территории Южного машиностроительного завода. Во время выдачи оружия АК-47 нацгвардиец Артемий Рябчук начал стрелять в своих сослуживцев, после чего скрылся.

Стрелка задержала полиция в 9:30 утра в селе Подгородном Днепропетровской области. Он имел при себе оружие с патронами. Артемий Рябчук сам связался с правоохранителями и сдался им. Нацгвардиец рассказал им, как убивал солдат НГУ. Сначала Артемий Рябчук убил двух сослуживцев и женщину-оператора, которая каждые 30 минут докладывает руководству об обстановке в части. Народным депутат Юлия Яцик написала в Telegram об издевательствах над Артемием Рябчуком в части. По ее информации, два месяца назад он предупредил драку между двумя солдатами и рассказал о ней руководству, но руководство не предприняло никаких действий и его назвали стукачем. По ее словам, Артемий Рябчук решил таким образом отомстить и о сделанном не жалеет.

Артемию Рябчуку вручили подозрение по трем статьям Уголовного кодекса. Это статья 115 — умышленное убийство, статья 408 — дезертирство, статья 410 — Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывных или других боевых веществ. Его доставили в суд Днепре для избрания меры пресечения сегодня, 28 января. Следователи будут требовать избрания самой суровой меры пресечения — арест без права внесения залога.