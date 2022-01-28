Розстріл нацгвардійців на "Південмаші": у Дніпрі оголосили жалобу за загиблими (фото)

Перед міською радою приспустили державні прапори. У мерії міста висловили співчуття сім'ям і близьким загиблих.

У Дніпрі оголошено жалобу за п'ятьма загиблими внаслідок розстрілу на "Південмаші" 27 січня. Траур триватиме 2 дні: 28 та 29 січня. Про це повідомляють у пресслужбі міськради Дніпра.

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"У Дніпрі 28 та 29 січня оголосили жалобу через трагедію на державному підприємстві Південний машинобудівний завод. Відповідне рішення підписав мер Дніпра Борис Філатов", — йдеться у повідомленні.

Перед міською радою приспустили прапори України. А комунальним підприємствам, закладам та організаціям рекомендують також приспустити державні прапори та повісити жалобні стрічки.

Також у мерії Дніпра висловили співчуття сім'ям і близьким загиблих.

Нагадаємо, 27 січня солдатів Національної гвардії розстріляв товаришів по службі в Дніпрі. Унаслідок чого загинули 5 осіб, а ще стільки ж зазнали поранень. Інцидент стався о 03:40 на території Південного машинобудівного заводу. Під час видавання зброї АК-47 нацгвардієць Артемій Рябчук почав стріляти у своїх товаришів по службі, після чого втік.

Стрілка затримала поліція о 09:30 ранку в селі Підгородному Дніпропетровської області. Він мав при собі зброю з патронами. Артемій Рябчук сам зв'язався з правоохоронцями та здався їм. Нацгвардієць розповів їм, як убивав солдатів НГУ. Спочатку Артемій Рябчук убив двох товаришів по службі та жінку-операторку, яка кожні 30 хвилин доповідає керівництву про ситуацію в частині. Народна депутатка Юлія Яцик написала в Telegram про знущання з Артемія Рябчука в частині. За її інформацією, два місяці тому він попередив бійку між двома солдатами та розповів про неї керівництву, але керівництво не вдалось до жодних дій і його назвали стукачем. За її словами, Артемій Рябчук вирішив у такий спосіб помститися і про зроблене не шкодує.

Артемію Рябчуку вручили підозру за трьома статтями Кримінального кодексу. Це стаття 115 — умисне вбивство, стаття 408 — дезертирство, стаття 410 — викрадення, присвоєння, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин. Його доставили до суду Дніпра для обрання запобіжного заходу сьогодні, 28 січня. Слідчі вимагатимуть обрання найсуворішого запобіжного заходу — арешт без права внесення застави.