"Хочеться, щоб не забули": у Дніпрі попрощалися з розстріляними на "Південмаші" (відео)

На панахиду прийшли близько 200 людей, включаючи керівника МВС Дениса Монастирського, родичів, товаришів по службі та військовий оркестр. У місті оголосили траур.

29 січня у Дніпрі відбулася церемонія прощання з нацгвардійцями та цивільною, які загинули під час стрілянини на "Південмаші". Подробиці з місця подій повідомило "Суспільне".

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Труни з тілами старшого лейтенанта Олександра Буганова (34 роки), молодшого сержанта Олександра Драгана (24 роки), старшого солдата Артема Левковського (21 року), солдата Леоніда Чернікова (20 років) та контролерки на КПП Віри Лебединець (35 років) принесли до Палацу культури "Машинобудівників" на вулиці Робочій, 166. Біля входу грав військовий оркестр.

Загалом на панахиду прийшли близько 200 людей, включаючи бригаду медиків, які прибули на випадок, якщо комусь буде потрібна допомога. За даними "Уніан", більшість тих, хто прийшов, — це товариші по службі, родичі та друзі загиблих. Захід також відвідали міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, керівництво Дніпропетровської області, городяни, священнослужителі та правоохоронці. Прес-служба повідомила, що після церемонії глава МВС вирішив зустрітися із родичами вбитих.

Фото: Суспільне Фото: прес-служба МВС Фото: Дніпро оперативний Фото: Суспільне Фото: Суспільне

"Дуже хочеться, щоб її не забули. Досі не вірю, що таке сталося, просто не вкладається в голові. Вона ж до останнього стояла, не здавалася", — розповіла Ірина Борисенко про свою загиблу однокласницю Віру Лебединець, у якої залишилася 11-річна донька Кіра, сестра та мати.

Як з'ясував "24 канал", після церемонії тіла покійних заберуть родичі. Двоє з них перевезуть до інших областей для поховання.

На згадку про п'ятьох загиблих провели хвилину мовчання. Крім того, у Дніпрі оголосили день скорботи, спустили державні прапори біля будівлі міськради та комунальних підприємств, а також повісили жалобні стрічки.

27 січня нацгвардієць Артемій Рябчук розстріляв людей на заводі "Південмаш" у Дніпрі. В результаті п'ятеро людей загинули, а ще п'ятьох було поранено. Відомо, що військовослужбовець отримав автомат Калашникова під час видачі зброї, відкрив вогонь, після чого втік. За кілька годин співробітники поліції затримали 20-річного хлопця в Підгородному. 28 січня на судовому засіданні Артемій Рябчук визнав свою провину у вбивстві п'ятьох осіб, його відправили до СІЗО на два місяці.

Пізніше стало відомо, що співробітниця заводу Віра Лебединець відмовилася випускати Артемія Рябчука із території заводу зі зброєю в руках. Нацгвардієць погрожував і застосовував фізичне насильство, проте жінка чинила опір і не віддала ключі.

Писали також, що 4 людей госпіталізували після стрілянини на "Південмаші". Директор Обласної клініки ім. Мечникова у Дніпрі Сергій Риженко розповів про стан пацієнтів.