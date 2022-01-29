"Хочется, чтобы не забыли": в Днепре простились с расстрелянными на "Южмаше" (видео)

На панихиду пришли около 200 человек, включая главу МВД Дениса Монастырского, родственников, сослуживцев и военный оркестр. В городе объявили траур.

29 января в Днепре состоялась церемония прощания с нацгвардейцами и гражданской, которые погибли во время стрельбы на "Южмаше". Подробности с места событий сообщило "Суспільне".

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Гробы с телами старшего лейтенанта Александра Буганова (34 года), младшего сержанта Александра Драгана (24 года), старшего солдата Артема Левковского (21 года), солдата Леонида Черникова (20 лет) и контролерши на КПП Веры Лебединец (35 лет) принесли во Дворец культуры "Машиностроителей" на улице Рабочей, 166. У входа играл военный оркестр.

Всего на панихиду пришли около 200 человек, включая бригаду медиков, которые прибыли на случай, если кому-то понадобится помощь. По данным "Униан", большинство пришедших — это сослуживцы, родственники и друзья погибших. Мероприятие также посетили министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, руководство Днепропетровской области, горожане, священнослужители и правоохранители. Пресс-служба сообщила, что после церемонии глава МВД решил встретиться с родственниками убитых.

Фото: Суспільне Фото: пресс-служба МВД Фото: Днепр оперативный Фото: Суспільне Фото: Суспільне

"Очень хочется, чтобы ее не забыли. До сих пор не верю, что такое произошло, просто не укладывается в голове. Она же до последнего стояла, не сдавалась", — рассказала Ирина Борисенко о своей погибшей однокласснице Вере Лебединец, у которой остались 11-летняя дочь Кира, сестра и мать.

Как выяснил "24 канал", после церемонии тела покойных заберут родственники. Два из них перевезут в другие области для захоронения.

В память о пяти погибших провели минуту молчания. Кроме того, в Днепре объявили день скорби, спустили государственные флаги у здания горсовета и коммунальных предприятий, а также повесили траурные ленты.

27 января нацгвардеец Артемий Рябчук расстрелял людей на заводе "Южмаш" в Днепре. В результате пять человек погибли, а еще пять были ранены. Известно, что военнослужащий получил автомат Калашникова при выдаче оружия, открыл огонь, после чего скрылся. Спустя несколько часов сотрудники полиции задержали 20-летнего парня в Подгородном. 28 января на судебном заседании Артемий Рябчук признал свою вину в убийстве пятерых человек, его отправили в СИЗО на два месяца.

Позже стало известно, что сотрудница завода Вера Лебединец отказалась выпускать Артемия Рябчука с территории завода с оружием в руках. Нацгвардеец угрожал и применял физическое насилие, однако женщина сопротивлялась и не отдала ключи.

Писали также, что 4 человек госпитализировали после стрельбы на "Южмаше". Директор Областной клиники им. Мечникова в Днепре Сергей Рыженко рассказал о состоянии пациентов.