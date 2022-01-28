"Таскал ее за волосы": в "Южмаше" рассказали об одной из жертв стрелка Рябчука (фото)

Сотрудница завода Вера Лебединец отказывалась выпускать вооруженного стрелка Артемия Рябчука в город. У женщины осталась 11-летняя дочь.

На территории завода "ЮМЗ" в Днепре от рук солдата-срочника Артемия Рябчука, расстрелявшего военнослужащих, также погибла 35-летняя сотрудница предприятия Вера Лебединец. Об этом сообщает пресс-служба "Южного машиностроительного завода".

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Погибшая была контролером военнизированной охраны на "Южмаше" — женщина проработала на предприятии 15 лет, а до конца ее смены оставалось несколько часов.

Как рассказывают в пресс-службе, 35-летняя Вера Лебединец отказалась открывать двери и отдавать ключи "днепровскому стрелку" Артемию Рябчуку, за что он ее застрелил из автомата.

Перед убийством военнослужащий Национальной гвардии применял к контролеру физическое насилие и угрозы, однако сотрудница военнизированной охраны "героически противостояла" и отказывалась выпускать вооруженного срочника в город.

"Дома ее ждала одиннадцатилетняя дочь. Но встретиться в этой жизни им уже не суждено… Невооруженная Вера Лебединец наедине мужественно противостояла нападавшему, несмотря на угрозы и физическое насилие — он таскал ее за волосы. Она так и не открыла дверь, не отдала ключи. И тогда раздались выстрелы", — добавили в пресс-службе завода "ЮМЗ".

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Напомним, 27 января солдат-срочник Артемий Рябчук расстрелял своих сослуживцев на территории завода "Южмаш" в Днепре, после чего скрылся с места преступления. Военнослужащего Национальной гвардии задержали через несколько часов под областным центром.

Следователи Госбюро расследований вручили Артемию Рябчуку подозрение в совершении преступлений сразу по трем статьям Уголовного кодекса. Вечером 28 января подозреваемого доставили в Кировский суд Днепра для избрании ему меры пресечения. Следствие будет ходатайствовать на содержании под стражей без права внесения залога.