"Тягав її за волосся": в "Південмаші" розповіли про одну з жертв стрільця Рябчука (фото)

Співробітниця заводу Віра Лебединець відмовлялася випускати озброєного стрільця Артемія Рябчука до міста. У жінки залишилася 11-річна донька.

На території заводу "ПМЗ" у Дніпрі від рук солдата-строковика Артемія Рябчука, який розстріляв військовослужбовців, також загинула 35-річна співробітниця підприємства Віра Лебединець. Про це повідомляє пресслужба "Південного машинобудівного заводу".

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Загибла була контролеркою воєнізованої охорони на "Південмаші" — жінка пропрацювала на підприємстві 15 років, а до кінця її зміни залишалося кілька годин.

Як розповідають у пресслужбі, 35-річна Віра Лебединець відмовилася відчиняти двері та віддавати ключі "дніпровському стрільцю" Артемію Рябчуку, за що він її застрелив із автомата.

Перед убивством військовослужбовець Національної гвардії застосовував до контролерки фізичне насильство та погрози, проте співробітниця воєнізованої охорони "героїчно протистояла" та відмовлялася випускати озброєного терміновика в місто.

"Удома на неї чекала одинадцятирічна дочка. Але зустрітися в цьому житті їм уже не судилося... Неозброєна Віра Лебединець наодинці мужньо протистояла нападнику, незважаючи на погрози та фізичне насильство — він тягав її за волосся. Вона так і не відчинила двері, не віддала ключі. І тоді пролунали постріли", — додали в пресслужбі заводу "ПМЗ".

[ + – ] Строковик Артемій Рябчук на заводі "ПМЗ" убив 35-річну Віру Лебединець

Нагадаємо, 27 січня солдат-строковик Артемій Рябчук розстріляв своїх товаришів по службі на території заводу "Південмаш" у Дніпрі, після чого втік із місця злочину. Військовослужбовця Національної гвардії затримали за кілька годин під обласним центром.

Слідчі Держбюро розслідувань вручили Артемію Рябчуку підозру в скоєнні злочинів одразу за трьома статтями Кримінального кодексу. Увечері 28 січня підозрюваного доставили до Кіровського суду Дніпра для обрання йому запобіжного заходу. Слідство клопочеться за утримання під вартою без права внесення застави.