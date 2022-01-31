Почти 6 тыс. участников. В сети создали группу поддержки Рябчука, застрелившего 5 человек

Участники сообщества выражают слова поддержки нацгвардейцу, а также собирают ему деньги на адвоката, одежду и еду.

В социальной сети Facebook появилась группа поддержки подозреваемого в убийстве пятерых человек военнослужащего Национальной гвардии Артемия Рябчука, который сейчас находится в СИЗО.

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Сообщество на момент написания публикации насчитывало 5,6 тысяч участников.

[ + – ] Количество участников группы по состоянию на 18:26

Ряд членов группы отправляют деньги на несколько банковских счетов, чтобы Рябчук мог позволить себе адвоката. Также на эти средства подозреваемому покупают теплую одежду и еду.

Пользователи сети на странице группы выражают поддержку Рябчуку, утверждая, что "нет дыма без огня", а подозреваемого "просто довели" и поэтому, по их мнению, он пошел на массовое убийство.

Часть участников сообщества в свою очередь говорят, что Рябчук должен понести наказание, но с ним вместе на скамье подсудимых должны сидеть представители руководства части в которой служил нацгвардеец.

Администратор группы Петр в свою очередь призвал пользователей создать о подозреваемом в убийстве "положительный образ".

"Это важно. Вчера его одногруппник писал в общую группу, что он музыку сочинял (…) программирование учил. Помогут любые мелочи", — написал он.

Жертвы Артемия Рябчука: что о них известно

[ + – ] Александр Буганов, 34 года

Александр Буганов

Как сообщает издание "Обозреватель", 34-летний погибший воевал на Донбассе, прошел Иловайский котел и побывал в плену у пророссийских боевиков. После возвращения из зоны боевых действий остался в армии. Был начальником караула, в смену Буганова и произошла трагедия. У него осталась супруга и две маленькие дочери.

[ + – ] Александр Драган, 21 год

Александр Драган

Родился в селе Березино Одесской области, где сейчас проживают его родители. Мать 21-летнего младшего сержанта работает поваром в детском саду. Отец раньше ездил трудоустраиваться за границу, сейчас зарабатывает на жизнь по месту жительства. У жертвы стрелка осталось две старших сестры, одна из них также стала военнослужащей. Одна из жительниц села рассказала журналистам, что Александр "рос спокойным парнем" и никаких плохих поступков за ним замечено не было. Односельчанин погибшего рассказал, что Драган учился на автослесаря. Также известно, что он закончил морское училище, в Нацгвардии служил по контракту.

[ + – ] Артем Левковский, 22 года

Артем Левковский

22-летний помощник начальника караула вырос в городе Олешки Херсонской области, до службы жил в Каховке. Закончил кулинарное училище и некоторое время работал поваров и официантом. Затем он решил пойти в армию — его забрали на срочную службу в ноябре 2020 года. Товарищ Левковского поделился, что тот после окончания службы, до которой оставалось два месяца, планировал стать пограничником.

[ + – ] Леонид Черник, 19 лет

Леонид Черник

19-летний старший солдат родом из города Новая Каховка Херсонской области. Он, как и Левковский с Рябчуком, был солдатом-срочником. До службы окончил профессионально-техническое училище, убитого также вспоминают как простого и веселого человека, который "постоянно работал в полях, помогал своей семье". У покойного остались мать с отцом и младшей сестрой.

[ + – ] Вера Лебединец, 35 лет

Вера Лебединец

35-летняя сотрудница "Южмаша". Известно, что женщина проверяла пропуска на входе в завод и военнослужащей не была. На предприятии работала более 15 лет. Ей оставалось добыть на смене несколько часов. У женщины остались одиннадцатилетняя дочь Кира, мать и сестра.

Тем временем мэр Днепра Борис Филатов в соцсети объявил о материальной помощи семье погибшей работницы завода:

семья получит единоразовую выплату в размере 250 тыс. грн из фонда главы города;

дочь погибшей Кира Лебединец будет установлена ежемесячная выплата от городского совета до достижения ею 18 лет;

Кире Лебединец будет отчисляться часть зарплаты мэра;

власти города предоставят семье Лебединец помощь в ежегодном оздоровлении;

матери погибшей Вере Лебединец, которая работает в системе образования, вдвое повысят зарплату;

Веру Лебединец посмертно наградят городским почетным знаком "Защитнику Отчизны";

В доме семьи погибшей сделают ремонт в доме, в котором они проживают за счет частных благотворителей и народных депутатов Верховной Рады.

Также Филатов пообещал опубликовать реквизиты для сбора денег семье Лебединец и порекомендовал руководству Нацгвардии "не забыть "случайно" семью Веры (…) при начислении материальной помощи", не смотря на то, что она не была военнослужащей.

[ + – ] Пост Филатова в Facebook

Напомним, 27 января солдат-срочник Нацгвардии Артемий Рябчук расстрелял людей на территории завода "Южмаш" в Днепре при помощи автомата Калашникова, в результате чего пять человек погибли и еще пять получили ранения. Правоохранители задержали стрелка, сам он признался в содеянном. Суд отправил его в СИЗО на 60 суток.

Ранее Фокус писал о том, как прошла церемония прощания с погибшими.