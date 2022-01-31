Почти 6 тыс. участников. В сети создали группу поддержки Рябчука, застрелившего 5 человек
Участники сообщества выражают слова поддержки нацгвардейцу, а также собирают ему деньги на адвоката, одежду и еду.
В социальной сети Facebook появилась группа поддержки подозреваемого в убийстве пятерых человек военнослужащего Национальной гвардии Артемия Рябчука, который сейчас находится в СИЗО.
Сообщество на момент написания публикации насчитывало 5,6 тысяч участников.
Ряд членов группы отправляют деньги на несколько банковских счетов, чтобы Рябчук мог позволить себе адвоката. Также на эти средства подозреваемому покупают теплую одежду и еду.
Пользователи сети на странице группы выражают поддержку Рябчуку, утверждая, что "нет дыма без огня", а подозреваемого "просто довели" и поэтому, по их мнению, он пошел на массовое убийство.
Часть участников сообщества в свою очередь говорят, что Рябчук должен понести наказание, но с ним вместе на скамье подсудимых должны сидеть представители руководства части в которой служил нацгвардеец.
Администратор группы Петр в свою очередь призвал пользователей создать о подозреваемом в убийстве "положительный образ".
"Это важно. Вчера его одногруппник писал в общую группу, что он музыку сочинял (…) программирование учил. Помогут любые мелочи", — написал он.
Жертвы Артемия Рябчука: что о них известно
Александр Буганов
Как сообщает издание "Обозреватель", 34-летний погибший воевал на Донбассе, прошел Иловайский котел и побывал в плену у пророссийских боевиков. После возвращения из зоны боевых действий остался в армии. Был начальником караула, в смену Буганова и произошла трагедия. У него осталась супруга и две маленькие дочери.
Александр Драган
Родился в селе Березино Одесской области, где сейчас проживают его родители. Мать 21-летнего младшего сержанта работает поваром в детском саду. Отец раньше ездил трудоустраиваться за границу, сейчас зарабатывает на жизнь по месту жительства. У жертвы стрелка осталось две старших сестры, одна из них также стала военнослужащей. Одна из жительниц села рассказала журналистам, что Александр "рос спокойным парнем" и никаких плохих поступков за ним замечено не было. Односельчанин погибшего рассказал, что Драган учился на автослесаря. Также известно, что он закончил морское училище, в Нацгвардии служил по контракту.
Артем Левковский
22-летний помощник начальника караула вырос в городе Олешки Херсонской области, до службы жил в Каховке. Закончил кулинарное училище и некоторое время работал поваров и официантом. Затем он решил пойти в армию — его забрали на срочную службу в ноябре 2020 года. Товарищ Левковского поделился, что тот после окончания службы, до которой оставалось два месяца, планировал стать пограничником.
Леонид Черник
19-летний старший солдат родом из города Новая Каховка Херсонской области. Он, как и Левковский с Рябчуком, был солдатом-срочником. До службы окончил профессионально-техническое училище, убитого также вспоминают как простого и веселого человека, который "постоянно работал в полях, помогал своей семье". У покойного остались мать с отцом и младшей сестрой.
Вера Лебединец
35-летняя сотрудница "Южмаша". Известно, что женщина проверяла пропуска на входе в завод и военнослужащей не была. На предприятии работала более 15 лет. Ей оставалось добыть на смене несколько часов. У женщины остались одиннадцатилетняя дочь Кира, мать и сестра.
Тем временем мэр Днепра Борис Филатов в соцсети объявил о материальной помощи семье погибшей работницы завода:
- семья получит единоразовую выплату в размере 250 тыс. грн из фонда главы города;
- дочь погибшей Кира Лебединец будет установлена ежемесячная выплата от городского совета до достижения ею 18 лет;
- Кире Лебединец будет отчисляться часть зарплаты мэра;
- власти города предоставят семье Лебединец помощь в ежегодном оздоровлении;
- матери погибшей Вере Лебединец, которая работает в системе образования, вдвое повысят зарплату;
- Веру Лебединец посмертно наградят городским почетным знаком "Защитнику Отчизны";
- В доме семьи погибшей сделают ремонт в доме, в котором они проживают за счет частных благотворителей и народных депутатов Верховной Рады.
Также Филатов пообещал опубликовать реквизиты для сбора денег семье Лебединец и порекомендовал руководству Нацгвардии "не забыть "случайно" семью Веры (…) при начислении материальной помощи", не смотря на то, что она не была военнослужащей.
Напомним, 27 января солдат-срочник Нацгвардии Артемий Рябчук расстрелял людей на территории завода "Южмаш" в Днепре при помощи автомата Калашникова, в результате чего пять человек погибли и еще пять получили ранения. Правоохранители задержали стрелка, сам он признался в содеянном. Суд отправил его в СИЗО на 60 суток.
Ранее Фокус писал о том, как прошла церемония прощания с погибшими.