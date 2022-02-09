МВС знайшло факти позастатутних відносин у частині, де служив Рябчук, який убив п'ятьох людей

Комісія міністерства дійшла такого висновку після проведення опитування особового складу частини Нацгвардії у Дніпрі.

Комісія Міністерства внутрішніх справ виявила факти позастатутних відносин між військовослужбовцями частини №3021 Національної гвардії України у Дніпрі, де служив Артемій Рябчук, який застрелив п'ятьох людей на території заводу "Південмаш" 27 січня. Про це у своєму Facebook у середу, 9 лютого, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

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За словами чиновника, комісія провела опитування особового складу частини шляхом анкетування і вже до початку ґрунтовного аналізу його результатів представники МВС дійшли висновку, що позастатутні стосунки у частині №3021 були. Відповідні матеріали найближчими днями будуть передані до Державного бюро розслідувань, повідомив Єнін.

Заступник міністра також заявив, що відповідні факти наразі не розглядаються як мотиви вбивства — їх надалі з'ясує ДБР.

Крім цього, Єнін написав, що комісія виявила порушення порядку та організації несення служби у частині, що, за його словами, "і призвело до трагедії". Йдеться про порушення порядку доступу до кімнати зі зброєю, а також відсутність контролю за закриттям ставниці для зброї. Крім цього, у комісії виникли питання щодо якості проведеного інструктажу перед вступом у вбрання на заводі та медичного забезпечення — в аптечці не було низки ліків.

Також Єнін додав, що госпіталізовані після інциденту військові йдуть на виправлення, частина з них уже виписана з реанімації. Наприкінці поточного тижня частина членів комісії МВС повернеться з Дніпра для доповіді щодо обставин події.

[ + – ] Пост Єніна

Нагадаємо, 27 січня військовослужбовець частини №3021 Національної гвардії України в Дніпрі Артемій Рябчук, за версією слідства, застрелив з автомата чотирьох своїх товаришів по службі та робітницю заводу "Південмаш" під час чергування на підприємстві. Ще п'ять людей отримали поранення. Правоохоронці затримали стрільця, він зізнався у скоєному. Суд відправив його до СІЗО на 60 діб. Уже 4 лютого стало відомо, що Рябчук відмовився від своїх свідчень. У своїй заяві військовослужбовець заявив, що він взяв провину за злочин на себе через тиск правоохоронців.

Також Фокус писав, що у Facebook після інциденту з'явилася група підтримки Рябчука. Низка користувачів мережі, котра вступили до неї, стверджувала, що на вбивство військовий пішов через цькування в колективі. Спільнота збирала Рябчуку гроші на їжу, одяг та адвоката.