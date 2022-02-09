"Злость и несправедливость": Рябчук на допросе рассказал, почему устроил стрельбу на "ЮМЗ"

По словам подозреваемого, накануне расстрела сослуживцев у него было ужасное настроение, и он решился взяться за оружие, поскольку "устал терпеть".

Срочник Артемий Рябчук, который устроил стрельбу на территории завода "Южмаш", рассказал, что его подтолкнуло к расстрелу своих сослуживцев. Видео допроса подозреваемого опубликовала ТСН.

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По словам Артемия Рябчука, накануне расстрела на "ЮМЗ" в Днепре у него было ужасное настроение.

Подозреваемый солдат-срочник в ходе допроса заявил, что ему "надоело терпеть", из-за чего решился на стрельбу.

"У меня ужасное было состояние, настроение. Злость, несправедливость. Я уже просто терпел за ними, терпел, терпел и…", — подчеркнул Артемий Рябчук.

На уточняющий вопрос следователя "Устал терпеть?", подозреваемый военнослужащий Национальной гвардии ответил: "Да…".

[ + – ] Артемий Рябчук рассказал, что его подтолкнуло к расстрелу сослуживцев на "Южмаше"

Отметим, что в среду, 9 февраля, в Министерстве внутренних дел обнародовали первые результаты проведенной комиссии в воинской части, где службу проходил солдат-срочник Артемий Рябчук. Следователи установили факты внеуставных отношений в в/ч №3021 Национальной гвардии, и Государственное бюро расследований теперь выяснит, могли ли они послужить причиной массового убийства на территории "Южмаша" в Днепре. Помимо этого, комиссия выявила нарушения порядка и организации несения службы в части, поскольку отсутствовал контроль за доступом в комнату с оружием.

Солдат-срочник Артемий Рябчук после судебного заседания, на котором ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, решил отказаться от своих прошлых показаний и раскаяния в расстреле сослуживцев. По словам подозреваемого, все предыдущие заявления от делал под давлением правоохранителей.