"Злість і несправедливість": Рябчук на допиті розповів, чому вчинив стрілянину на "ПМЗ"

За словами підозрюваного, напередодні розстрілу товаришів по службі в нього був жахливий настрій, і він наважився взятися за зброю, оскільки "втомився терпіти".

Терміновик Артемій Рябчук, який учинив стрілянину на території заводу "Південмаш", розповів, що його підштовхнуло до розстрілу своїх товаришів по службі. Відео допиту підозрюваного опублікувало ТСН.

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За словами Артемія Рябчука, напередодні розстрілу на "ПМЗ" у Дніпрі він мав жахливий настрій.

Підозрюваний солдат-строковик у ході допиту заявив, що йому "набридло терпіти", через що зважився на стрілянину.

"У мене жахливий був стан, настрій. Злість, несправедливість. Я вже просто терпів за ними, терпів, терпів і…", — наголосив Артемій Рябчук.

На уточнювальне запитання слідчого: "Втомився терпіти?" — підозрюваний військовослужбовець Національної гвардії відповів: "Так…".

[ + – ] Артемій Рябчук розповів, що його підштовхнуло до розстрілу товаришів по службі на "Південмаші"

Зазначимо, що в середу, 9 лютого, у Міністерстві внутрішніх справ оприлюднили перші результати проведеної комісії у військовій частині, де службу проходив солдат-строковик Артемій Рябчук. Слідчі встановили факти позастатутних відносин у в/год №3021 Національної гвардії, і Державне бюро розслідувань тепер з'ясує, чи могли вони спричинити масове вбивство на території "Південмашу" в Дніпрі. Крім цього, комісія виявила порушення порядку й організації несення служби в частині, оскільки був відсутній контроль за доступом до кімнати зі зброєю.

Солдат-строковик Артемій Рябчук після судового засідання, на якому йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, вирішив відмовитися від своїх минулих показань і каяття в розстрілі товаришів по службі. За словами підозрюваного, всі попередні заяви робив під тиском правоохоронців.