Строковик Рябчук міг розстріляти товаришів по службі за вказівкою спецслужб РФ, — ДБР

Слідчі не відкидають версію із можливою диверсією на "Південмаші", оскільки підозрюваний у 2019 році відвідував Російську Федерацію.

Солдат-строковик Артемій Рябчук міг розстріляти своїх товаришів по службі на території заводу "Південмаш" у Дніпрі, виконуючи доручення іноземних спецслужб. Про це повідомив голова Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов, виступаючи 9 лютого на профільному комітеті Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

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За його словами, слідчі ДБР наразі опрацьовують три версії розстрілу військовослужбовців Національної гвардії на заводі "ПМЗ" у Дніпрі, а основною є злочин, який скоїв Артемій Рябчук через нестатутні стосунки у військовій частині.

У Держбюро розслідувань не відкидають, що солдат-строковик міг відкрити стрілянину через психічне захворювання або перебуваючи в стані афекту.

Виступаючи на засіданні профільного комітету Ради, Олексій Сухачов зазначив, що у 2019 році Артемій Рябчук протягом двох тижнів перебував на території Російської Федерації, тому слідчі не відкидають версію скоєння диверсії.

"Третя (версія — ред.) — скоєння злочину за дорученням іноземних спецслужб, недержавних організацій, приватних осіб з метою дискредитації системи правоохоронних органів в Україні, дестабілізації правопорядку в країні. З метою перевірки цієї версії надали відповідні доручення управлінню СБУ в Дніпропетровській області", — додав глава ДБР.

У рамках кримінального провадження, за словами Олексія Сухачова, слідчі розслідують за кількома статтями Кримінального кодексу:

п. 1 ч. 2 ст. 115 — "Умисне вбивство двох або більше людей";

ч. 3 ст. 308 — "Дезертирство зі зброєю";

ч. 3 ст. 410 — "Викрадення військовослужбовцем зброї та бойових припасів в умовах особливого періоду";

ч. 3 ст. 426 — "Бездія військової влади в умовах особливого періоду";

ч. 3 ст. 425 — "Недбале ставлення до військової служби".

Під час допиту солдат-строковик Артемій Рябчук розповів правоохоронцям, що стрілянина на "Південмаші" відбулася на "ґрунті нестатутних відносин у вигляді психологічного впливу на нього з боку солдатів старшого призову, який розпочався з кінця листопада 2021 року і тривав до моменту скоєння злочину".

Підозрюваний, як стверджує директор ДБР, також повідомив, що йому влаштовували цькування після того, як він поінформував командирів про порушення статуту військовослужбовцями під час несення служби, примусом до виконання робіт із прибирання приміщень під час відпочинку в складі варти, через що його "організм виснажився".

Артемій Рябчук на допиті стверджував, що розстрілював товаришів по службі на території "Південмашу" у важкому емоційному стані, через що він не міг усвідомлювати свої дії. Усі заяви підозрюваного, за словами Олексія Сухачова, додатково перевірять під час психолого-психіатричної експертизи. Водночас Артемій Рябчук запевнив слідчих, що командування та інші військовослужбовці не застосовували до нього фізичної впливу.

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Нагадаємо, 9 лютого ЗМІ опублікували до кадри допиту Артемія Рябчука, якого звинувачують у розстрілі своїх колег по службі в Національній гвардії. Солдат-строковик зізнався слідчим, що напередодні стрілянини він мав жахливий настрій.

Також 9 лютого МВС опублікувало перші результати проведення комісії у військовій частині №3021 Нацгвардії, в якій проходив службу "дніпровський" стрілець Артемій Рябчук.