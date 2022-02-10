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Статистика коронавируса на 10 февраля: 41694 новых случая COVID-19 и 4128 госпитализаций

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Фото: РБК-Украина | В Украине выявили больше 41 тысячи новых случаев коронавируса

Коронавирусная болезнь за сутки подтвердилась почти у 3,5 тыс. детей. От коронавирусной болезни скончались 280 человек.

За минувшие сутки в Украине подтвердилось 41 694 новых случая коронавирусной болезни. COVID-19 подтвердился у 3 486 детей и 1 101 медработника. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.

С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 4 128 человек, 280 пациентов с этим диагнозом скончались.

В Украине за минувшие сутки:

  • заболело — 41 694 человека;
  • выздоровело — 16 628 человек;
  • летальные случаи — 280;
  • госпитализировано — 4 128 человек.

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

  • 3 февраля — 4 328;
  • 4 февраля — 3 918;
  • 5 февраля — 4 219;
  • 6 февраля — 2 699;
  • 7 февраля — 2 168;
  • 8 февраля — 4 385;
  • 9 февраля — 4 128.

В течение прошедших суток было сделано 157 551 тестов на коронавирус:

  • методом ПЦР — 84 520;
  • методом ИФА — 6 962;
  • экспресс-тесты на антиген — 66 069.

Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:

  • Одесская область — 3 918 случаев;
  • Киев — 3 880 случаев;
  • Житомирская область — 2 602 случая;
  • Днепропетровская область — 2 420 случаев;
  • Львовская область — 2 280 случаев.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболело — 4 421 741 человек;
  • выздоровело — 3 729 976 человек;
  • летальные случаи — 102 167;
  • сделано ПЦР-тестов — 18 842 668.

Вакцинировались за минувшие сутки:

  • 1 дозой — 21 367 человек;
  • 2 дозой — 29 487 человек;
  • бустерной дозой — 19 228 человек;
  • дополнительной дозой — 596 человек;
  • всего — 70 678 человек.

С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 15 520 585 человек, а две — 14 869 937. Бустерную дозу получили 512 531 человек, дополнительную — 22 159. Всего сделано 30 854 534 прививки.

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Статистика коронавируса на 10 февраля

Напомним, сутками ранее в Украине выявили 38 257 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 240 человек.

Также мы писали о том, как в Украине люди с симптомами коронавирусной болезни могут открыть себе больничный не выходя из дома.