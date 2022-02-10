Статистика коронавируса на 10 февраля: 41694 новых случая COVID-19 и 4128 госпитализаций
Коронавирусная болезнь за сутки подтвердилась почти у 3,5 тыс. детей. От коронавирусной болезни скончались 280 человек.
За минувшие сутки в Украине подтвердилось 41 694 новых случая коронавирусной болезни. COVID-19 подтвердился у 3 486 детей и 1 101 медработника. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.
С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 4 128 человек, 280 пациентов с этим диагнозом скончались.
В Украине за минувшие сутки:
- заболело — 41 694 человека;
- выздоровело — 16 628 человек;
- летальные случаи — 280;
- госпитализировано — 4 128 человек.
Статистика госпитализаций за последнюю неделю:
- 3 февраля — 4 328;
- 4 февраля — 3 918;
- 5 февраля — 4 219;
- 6 февраля — 2 699;
- 7 февраля — 2 168;
- 8 февраля — 4 385;
- 9 февраля — 4 128.
В течение прошедших суток было сделано 157 551 тестов на коронавирус:
- методом ПЦР — 84 520;
- методом ИФА — 6 962;
- экспресс-тесты на антиген — 66 069.
Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:
- Одесская область — 3 918 случаев;
- Киев — 3 880 случаев;
- Житомирская область — 2 602 случая;
- Днепропетровская область — 2 420 случаев;
- Львовская область — 2 280 случаев.
С начала пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 4 421 741 человек;
- выздоровело — 3 729 976 человек;
- летальные случаи — 102 167;
- сделано ПЦР-тестов — 18 842 668.
Вакцинировались за минувшие сутки:
- 1 дозой — 21 367 человек;
- 2 дозой — 29 487 человек;
- бустерной дозой — 19 228 человек;
- дополнительной дозой — 596 человек;
- всего — 70 678 человек.
С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 15 520 585 человек, а две — 14 869 937. Бустерную дозу получили 512 531 человек, дополнительную — 22 159. Всего сделано 30 854 534 прививки.
Напомним, сутками ранее в Украине выявили 38 257 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 240 человек.
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