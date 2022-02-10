Статистика коронавірусу на 10 лютого: 41694 нових випадків COVID-19 та 4128 госпіталізацій

Коронавірусну хворобу за добу підтвердили майже в 3,5 тис. дітей. Від коронавірусної хвороби померло 280 людей.

Минулої доби в Україні підтвердили 41 694 нових випадків коронавірусної хвороби. COVID-19 підтвердився в 3 486 дітей та 1 101 медпрацівника. Про це в четвер, 10 лютого, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

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З коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 4128 осіб, 280 пацієнтів з цим діагнозом померли.

В Україні за минулу добу:

захворіло — 41 694 особи;

одужало — 16 628 осіб;

летальні випадки — 280;

госпіталізовано – 4 128 осіб.

Статистика госпіталізацій за останній тиждень:

3 лютого — 4328;

4 лютого — 3918;

5 лютого — 4219;

6 лютого — 2699;

7 лютого — 2168;

8 лютого — 4385;

9 лютого — 4 128.

Протягом минулої доби зробили 157 551 тест на коронавірус:

методом ПЛР — 84520;

методом ІФА — 6962;

експрес-тести на антиген — 66069.

Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:

Одеська область – 3 918 випадків;

Київ – 3 880 випадків;

Житомирська область — 2 602 випадки;

Дніпропетровська область – 2 420 випадків;

Львівська область – 2 280 випадків.

З початку пандемії COVID-19 в Україні:

захворіло — 4421741 особа;

одужало — 3729976 осіб;

летальні випадки — 102167 осіб;

зроблено ПЛР-тестів — 18842668.

Вакцинувалися за минулу добу:

1 дозою — 21 367 осіб;

2 дозою — 29487 осіб;

бустерною дозою – 19 228 осіб;

додатковою дозою – 596 осіб;

всього — 70 678 осіб.

З початку кампанії імунізації населення одну дозу отримали 15 520 585 осіб, а дві – 14 869 937. Бустерну дозу отримали 512 531 особа, додаткову – 22 159. Усього зроблено 30 854 534 щеплення.

[ + – ] Статистика коронавірусу на 10 лютого

Нагадаємо, на добу раніше в Україні виявили 38 257 нових випадків зараження коронавірусом, померло 240 людей.

Також ми писали про те, як в Україні люди із симптомами коронавірусної хвороби можуть відкрити собі лікарняний, не виходячи з дому.