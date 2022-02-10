Статистика коронавірусу на 10 лютого: 41694 нових випадків COVID-19 та 4128 госпіталізацій
Коронавірусну хворобу за добу підтвердили майже в 3,5 тис. дітей. Від коронавірусної хвороби померло 280 людей.
Минулої доби в Україні підтвердили 41 694 нових випадків коронавірусної хвороби. COVID-19 підтвердився в 3 486 дітей та 1 101 медпрацівника. Про це в четвер, 10 лютого, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я у Facebook.
З коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 4128 осіб, 280 пацієнтів з цим діагнозом померли.
В Україні за минулу добу:
- захворіло — 41 694 особи;
- одужало — 16 628 осіб;
- летальні випадки — 280;
- госпіталізовано – 4 128 осіб.
Статистика госпіталізацій за останній тиждень:
- 3 лютого — 4328;
- 4 лютого — 3918;
- 5 лютого — 4219;
- 6 лютого — 2699;
- 7 лютого — 2168;
- 8 лютого — 4385;
- 9 лютого — 4 128.
Протягом минулої доби зробили 157 551 тест на коронавірус:
- методом ПЛР — 84520;
- методом ІФА — 6962;
- експрес-тести на антиген — 66069.
Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:
- Одеська область – 3 918 випадків;
- Київ – 3 880 випадків;
- Житомирська область — 2 602 випадки;
- Дніпропетровська область – 2 420 випадків;
- Львівська область – 2 280 випадків.
З початку пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіло — 4421741 особа;
- одужало — 3729976 осіб;
- летальні випадки — 102167 осіб;
- зроблено ПЛР-тестів — 18842668.
Вакцинувалися за минулу добу:
- 1 дозою — 21 367 осіб;
- 2 дозою — 29487 осіб;
- бустерною дозою – 19 228 осіб;
- додатковою дозою – 596 осіб;
- всього — 70 678 осіб.
З початку кампанії імунізації населення одну дозу отримали 15 520 585 осіб, а дві – 14 869 937. Бустерну дозу отримали 512 531 особа, додаткову – 22 159. Усього зроблено 30 854 534 щеплення.
Нагадаємо, на добу раніше в Україні виявили 38 257 нових випадків зараження коронавірусом, померло 240 людей.
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