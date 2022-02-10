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Статистика коронавірусу на 10 лютого: 41694 нових випадків COVID-19 та 4128 госпіталізацій

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Фото: РБК-Украина | В Україні виявили понад 41 тисячу нових випадків коронавірусу

Коронавірусну хворобу за добу підтвердили майже в 3,5 тис. дітей. Від коронавірусної хвороби померло 280 людей.

Минулої доби в Україні підтвердили 41 694 нових випадків коронавірусної хвороби. COVID-19 підтвердився в 3 486 дітей та 1 101 медпрацівника. Про це в четвер, 10 лютого, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

З коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 4128 осіб, 280 пацієнтів з цим діагнозом померли.

В Україні за минулу добу:

  • захворіло — 41 694 особи;
  • одужало — 16 628 осіб;
  • летальні випадки — 280;
  • госпіталізовано – 4 128 осіб.

Статистика госпіталізацій за останній тиждень:

  • 3 лютого — 4328;
  • 4 лютого — 3918;
  • 5 лютого — 4219;
  • 6 лютого — 2699;
  • 7 лютого — 2168;
  • 8 лютого — 4385;
  • 9 лютого — 4 128.

Протягом минулої доби зробили 157 551 тест на коронавірус:

  • методом ПЛР — 84520;
  • методом ІФА — 6962;
  • експрес-тести на антиген — 66069.

Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:

  • Одеська область – 3 918 випадків;
  • Київ – 3 880 випадків;
  • Житомирська область — 2 602 випадки;
  • Дніпропетровська область – 2 420 випадків;
  • Львівська область – 2 280 випадків.

З початку пандемії COVID-19 в Україні:

  • захворіло — 4421741 особа;
  • одужало — 3729976 осіб;
  • летальні випадки — 102167 осіб;
  • зроблено ПЛР-тестів — 18842668.

Вакцинувалися за минулу добу:

  • 1 дозою — 21 367 осіб;
  • 2 дозою — 29487 осіб;
  • бустерною дозою – 19 228 осіб;
  • додатковою дозою – 596 осіб;
  • всього — 70 678 осіб.

З початку кампанії імунізації населення одну дозу отримали 15 520 585 осіб, а дві – 14 869 937. Бустерну дозу отримали 512 531 особа, додаткову – 22 159. Усього зроблено 30 854 534 щеплення.

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Статистика коронавірусу на 10 лютого

Нагадаємо, на добу раніше в Україні виявили 38 257 нових випадків зараження коронавірусом, померло 240 людей.

Також ми писали про те, як в Україні люди із симптомами коронавірусної хвороби можуть відкрити собі лікарняний, не виходячи з дому.