Одним из нападавших на помощника генпрокурора Адеишвили оказался иностранец. Он задержан

34-летнему мужчине уже сообщили о подозрении в хулиганстве, ему грозит до семи лет тюрьмы. Розыск соучастников преступления продолжается.

Одним из напавших на Зураба Адеишвили, помощника генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, оказался 34-летний иностранец. Полицейские разыскали и задержали мужчину, после чего сообщили ему о подозрении. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины на своем сайте.

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По словам правоохранителей, задержанному инкриминируют ч. 4 ст. 296 (хулиганство). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Розыск соучастников преступления продолжается, добавили в МВД.

Напомним, нападение на 49-летнего Адеишвили произошло 7 февраля на улице Тверской тупик в Киеве. По данным СМИ, четверо человек сначала спросили в него фамилию и, удостоверившись, что перед ними именно помощник генпрокурора, избили его, после чего скрылись. Пострадавший был госпитализирован. Источники журналистов сообщали, что мотивом нападения была месть за работу в государственных органах Грузии.

Известно, что Адеишвили до переезда в Украину дважды занимал в Грузии пост министра юстиции (2003-2004, 2008-2012), а также работал министром государственной безопасности (2004), генеральным прокурором (2004-2008) и главой администрации главы государства (2008) во время президентства Михеила Саакашвили. После того, как Саакашвили проиграл выборы в 2012 году, Адеишвили покинул страну. Грузия обращалась с просьбой об экстрадиции грузинского чиновника, однако украинская сторона отказала.

В начале этого года Фокус сообщал о том, как в Херсоне трое хулиганов избили местного депутата из партии "Европейская солидарность" Игоря Усауленко в ответ на его замечание о петардах.