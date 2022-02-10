Одним із нападників на помічника генпрокурора Адеїшвілі виявився іноземець. Його затримали

34-річному чоловікові вже повідомили про підозру в хуліганстві, йому загрожує до семи років ув'язнення. Продовжують розшукувати співучасників злочину.

Одним із нападників на Зураба Адеїішвілі, помічника генерального прокурора України Ірини Венедіктової, виявився 34-річний іноземець. Поліцейські розшукали та затримали чоловіка, після чого повідомили йому про підозру. Про це в четвер, 10 лютого, повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України на своєму сайті.

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За словами правоохоронців, затриманому інкримінують ч. 4 ст. 296 (хуліганство). Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі терміном від трьох до семи років.

Продовжують розшукувати співучасників злочину, додали в МВС.

Нагадаємо, напали на 49-річного Адеїшвілі 7 лютого на вулиці Тверському тупіку в Києві. За даними ЗМІ, четверо людей спочатку запитали в нього прізвище і, переконавшись, що перед ними саме помічник генпрокурора, побили його, після чого втекли. Потерпілого госпіталізували. Джерела журналістів повідомляли, що мотивом нападу була помста за роботу в державних органах Грузії.

Відомо, що Адеїшвілі до переїзду в Україну двічі обіймав у Грузії посаду міністра юстиції (2003-2004, 2008-2012), а також працював міністром державної безпеки (2004), генеральним прокурором (2004-2008) та головою адміністрації глави держави (2008) під час президентства Міхеїла Саакашвілі. Після того, як Саакашвілі програв вибори у 2012 році, Адеїшвілі залишив країну. Грузія зверталася з проханням про екстрадицію грузинського чиновника, проте українська сторона відмовила.

На початку цього року Фокус повідомляв, як у Херсоні троє хуліганів побили місцевого депутата з партії "Європейська солідарність" Ігоря Осауленка у відповідь на його зауваження про петарди.