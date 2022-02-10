Умерла невестка бывшего мэра Харькова Яна Кернес

По информации СМИ, Яна Кернес в последнее время болела онкологией и скончалась от инсульта.

Невестка бывшего мэра города Харькова Геннадия Кернеса Яна Кернес умерла. Старший сын экс-мэра, Кирилл, написал об этом 10 февраля в своем Facebook.

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"Ты согревала и вдохновляла меня. Ты была величайшей мечтой и самой большой любовью. Это горькое слово — была…", — написал прощальные слова своей жене Кирилл.

О причинах смерти жены старшего сына Кернеса не сообщается, однако по информации "Обозревателя" в последнее время она болела онкологией и умерла от инсульта.

Что известно о семье Кирилла Кернеса

Известно, что у пары двое детей: дочь Кира и сын Лука. О других подробностях личной жизни супругов известно немного. Как пишет издание KHARKIV Today, Яна Кернес работала частным нотариусом.

Судя по декларации, по состоянию на 2021 год семья Кирилла Кернеса владела шестью квартирами — три из них, приобретенные в 2012, 2015 и 2019 годах, были оформлены на Яну Кернес. У супругов было 4 автомобиля, а Яна передвигалась на Mercedes-Benz GLS 350d 2017 года выпуск, стоимостью 2 885 890 гривен.

Кирилл Кернес является замдиректора КП "Харьковское городское бюро технической инвентаризации". После местных выборов 2020 года сын покойного уже мэра областного центра стал депутатом Харьковского областного совета, где возглавил фракцию "Блок Кернеса — Успешный Харьков".

Ранее сообщалось, что возле могилы бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса установили новогоднюю елку. Украшенное дерево установили накануне заупокойной панихиды по случаю первой годовщины смерти Кернеса.

Сын бывшего мэра Кирилл Кернес сообщил, что инициирует создание в Харькове музея в честь своего покойного отца Геннадия Кернеса. В интервью журналистам он отметил, что его отец сделал фамилию Керес "брендом города Харькова".