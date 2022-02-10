Померла невістка колишнього мера Харкова Яна Кернес

За інформацією ЗМІ, Яна Кернес останнім часом хворіла на онкологію і померла від інсульту.

Невістка колишнього мера міста Харкова Геннадія Кернеса Яна Кернес померла. Старший син ексмера, Кирило, написав про це 10 лютого у своєму Facebook.

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"Ти зігрівала і надихала мене. Ти була найбільшою мрією та найбільшою любов'ю. Це гірке слово — була...", — написав прощальні слова своїй дружині Кирило.

Про причини смерті дружини старшого сина Кернеса не повідомляється, проте за інформацією "Обозревателя", останнім часом вона хворіла на онкологію і померла від інсульту.

Що відомо про сім'ю Кирила Кернеса

Відомо, що в пари двоє дітей: дочка Кіра та син Лука. Про інші подробиці особистого життя подружжя відомо небагато. Як пише видання KHARKIV Today, Яна Кернес працювала приватним нотаріусом.

Судячи з декларації, станом на 2021 рік сім'я Кирила Кернеса мала шість квартир — три з них, придбані у 2012, 2015 і 2019 роках, були оформлені на Яну Кернес. У подружжя було 4 автомобілі, а Яна пересувалася на Mercedes-Benz GLS 350d 2017 року випуску, вартістю 2 885 890 гривень.

Кирило Кернес є заступником директора КП "Харківське міське бюро технічної інвентаризації". Після місцевих виборів 2020 року син покійного вже мера обласного центру став депутатом Харківської обласної ради, де очолив фракцію "Блок Кернеса — Успішний Харків".

Раніше повідомлялося, що біля могили колишнього мера Харкова Геннадія Кернеса встановили новорічну ялинку. Прикрашене дерево встановили напередодні заупокійної панахиди з нагоди перших роковин смерті Кернеса.

Син колишнього мера Кирило Кернес повідомив, що ініціює створення у Харкові музею на честь свого покійного батька Геннадія Кернеса. В інтерв'ю журналістам він зазначив, що його батько зробив прізвище Кернес "брендом міста Харкова".