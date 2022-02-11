Статистика коронавируса на 11 февраля: 41229 новых случаев COVID-19 и 3936 госпитализаций
Инфекцию выявили у более 3 тысяч детей, жертвами коронавирусной болезни стали 236 человек.
За минувшие сутки в Украине подтвердилось 41 229 новых случая коронавирусной болезни. COVID-19 подтвердился у 3 369 детей и 1 247 медработников. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.
С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 3 936 человек, 236 пациентов с этим диагнозом скончались.
В Украине за минувшие сутки:
- заболело — 41 229 человек;
- выздоровело — 20 850 человек;
- летальные случаи — 236;
- госпитализировано — 3 936 человек.
Статистика госпитализаций за последнюю неделю:
- 4 февраля — 3 918;
- 5 февраля — 4 219;
- 6 февраля — 2 699;
- 7 февраля — 2 168;
- 8 февраля — 4 385;
- 9 февраля — 4 128;
- 10 февраля — 3 936.
В течение прошедших суток было сделано 154 597 тестов на коронавирус:
- методом ПЦР — 78 229;
- методом ИФА — 6 427;
- экспресс-тесты на антиген — 69 941.
Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:
- Киев — 4 104 случая;
- Одесская область — 3 880 случаев;
- Львовская область — 2 951 случай;
- Днепропетровская область — 2 418 случаев;
- Харьковская область — 1 995 случаев.
С начала пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 4 462 970 человек;
- выздоровело — 3 750 826 человек;
- летальные случаи — 102 403;
- сделано ПЦР-тестов — 18 920 897.
Вакцинировались за минувшие сутки:
- 1 дозой — 20 826 человек;
- 2 дозой — 30 641 человек;
- бустерной дозой — 20 319 человек;
- дополнительной дозой — 469 человек;
- всего — 72 255 человек.
С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 15 541 411 человек, а две — 14 900 578. Бустерную дозу получили 532 850 человек, дополнительную — 22 628. Всего сделано 30 997 467 прививок.
Напомним, по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко Украина на данный момент находится на пике заболеваемости новой волны коронавируса.
Также мы писали, что сутками ранее в Украине подтвердилось 41 694 новых случая COVID-19.