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Статистика коронавируса на 11 февраля: 41229 новых случаев COVID-19 и 3936 госпитализаций

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Фото: РБК-Украина | Коронавирус подтвердился у более 41 тыс. человек

Инфекцию выявили у более 3 тысяч детей, жертвами коронавирусной болезни стали 236 человек.

За минувшие сутки в Украине подтвердилось 41 229 новых случая коронавирусной болезни. COVID-19 подтвердился у 3 369 детей и 1 247 медработников. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.

С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 3 936 человек, 236 пациентов с этим диагнозом скончались.

В Украине за минувшие сутки:

  • заболело — 41 229 человек;
  • выздоровело — 20 850 человек;
  • летальные случаи — 236;
  • госпитализировано — 3 936 человек.

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

  • 4 февраля — 3 918;
  • 5 февраля — 4 219;
  • 6 февраля — 2 699;
  • 7 февраля — 2 168;
  • 8 февраля — 4 385;
  • 9 февраля — 4 128;
  • 10 февраля — 3 936.

В течение прошедших суток было сделано 154 597 тестов на коронавирус:

  • методом ПЦР — 78 229;
  • методом ИФА — 6 427;
  • экспресс-тесты на антиген — 69 941.

Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:

  • Киев — 4 104 случая;
  • Одесская область — 3 880 случаев;
  • Львовская область — 2 951 случай;
  • Днепропетровская область — 2 418 случаев;
  • Харьковская область — 1 995 случаев.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболело — 4 462 970 человек;
  • выздоровело — 3 750 826 человек;
  • летальные случаи — 102 403;
  • сделано ПЦР-тестов — 18 920 897.

Вакцинировались за минувшие сутки:

  • 1 дозой — 20 826 человек;
  • 2 дозой — 30 641 человек;
  • бустерной дозой — 20 319 человек;
  • дополнительной дозой — 469 человек;
  • всего — 72 255 человек.

С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 15 541 411 человек, а две — 14 900 578. Бустерную дозу получили 532 850 человек, дополнительную — 22 628. Всего сделано 30 997 467 прививок.

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Статистика коронавируса в Украине на 11 февраля

Напомним, по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко Украина на данный момент находится на пике заболеваемости новой волны коронавируса.

Также мы писали, что сутками ранее в Украине подтвердилось 41 694 новых случая COVID-19.