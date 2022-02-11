Статистика коронавируса на 11 февраля: 41229 новых случаев COVID-19 и 3936 госпитализаций

Инфекцию выявили у более 3 тысяч детей, жертвами коронавирусной болезни стали 236 человек.

За минувшие сутки в Украине подтвердилось 41 229 новых случая коронавирусной болезни. COVID-19 подтвердился у 3 369 детей и 1 247 медработников. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.

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С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 3 936 человек, 236 пациентов с этим диагнозом скончались.

В Украине за минувшие сутки:

заболело — 41 229 человек;

выздоровело — 20 850 человек;

летальные случаи — 236;

госпитализировано — 3 936 человек.

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

4 февраля — 3 918;

5 февраля — 4 219;

6 февраля — 2 699;

7 февраля — 2 168;

8 февраля — 4 385;

9 февраля — 4 128;

10 февраля — 3 936.

В течение прошедших суток было сделано 154 597 тестов на коронавирус:

методом ПЦР — 78 229;

методом ИФА — 6 427;

экспресс-тесты на антиген — 69 941.

Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:

Киев — 4 104 случая;

Одесская область — 3 880 случаев;

Львовская область — 2 951 случай;

Днепропетровская область — 2 418 случаев;

Харьковская область — 1 995 случаев.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 4 462 970 человек;

выздоровело — 3 750 826 человек;

летальные случаи — 102 403;

сделано ПЦР-тестов — 18 920 897.

Вакцинировались за минувшие сутки:

1 дозой — 20 826 человек;

2 дозой — 30 641 человек;

бустерной дозой — 20 319 человек;

дополнительной дозой — 469 человек;

всего — 72 255 человек.

С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 15 541 411 человек, а две — 14 900 578. Бустерную дозу получили 532 850 человек, дополнительную — 22 628. Всего сделано 30 997 467 прививок.

[ + – ] Статистика коронавируса в Украине на 11 февраля

Напомним, по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко Украина на данный момент находится на пике заболеваемости новой волны коронавируса.

Также мы писали, что сутками ранее в Украине подтвердилось 41 694 новых случая COVID-19.