Статистика коронавірусу на 11 лютого: 41 229 нових випадків COVID-19 та 3936 госпіталізацій

Інфекцію виявили в понад 3 тисяч дітей, жертвами коронавірусної хвороби стали 236 людей.

Минулої доби в Україні підтвердилося 41 229 нових випадків коронавірусної хвороби. COVID-19 підтвердився у 3 369 дітей та 1 247 медпрацівників. Про це в п'ятницю, 11 лютого, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

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З коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 3936 осіб, 236 пацієнтів з цим діагнозом померли.

В Україні за минулу добу:

захворіло – 41 229 осіб;

одужало — 20 850 осіб;

летальні випадки — 236;

госпіталізовано – 3 936 осіб.

Статистика госпіталізацій за останній тиждень:

4 лютого — 3918;

5 лютого — 4219;

6 лютого — 2699;

7 лютого — 2168;

8 лютого — 4385;

9 лютого — 4128;

10 лютого — 3936.

Протягом минулої доби було зроблено 154 597 тестів на коронавірус:

методом ПЛР — 78 229;

методом ІФА — 6 427;

експрес-тести на антиген — 69 941.

Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:

Київ — 4 104 випадки;

Одеська область — 3 880 випадків;

Львівська область – 2 951 випадок;

Дніпропетровська область – 2 418 випадків;

Харківська область – 1 995 випадків.

З початку пандемії COVID-19 в Україні:

захворіло — 4 462 970 осіб;

одужало — 3 750 826 осіб;

летальні випадки — 102 403;

зроблено ПЛР-тестів — 18 920 897.

Вакцинувалися за минулу добу:

1 дозою — 20 826 осіб;

2 дозою — 30 641 особа;

бустерною дозою – 20 319 осіб;

додатковою дозою – 469 осіб;

всього – 72 255 осіб.

З початку кампанії імунізації населення одну дозу отримали 15 541 411 осіб, а дві – 14 900 578. Бустерну дозу отримали 532 850 осіб, додаткову – 22 628. Усього зроблено 30 997 467 щеплень.

[ + – ] Статистика коронавірусу в Україні на 11 лютого

Нагадаємо, за словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, Україна наразі перебуває на піку захворюваності на коронавірус.

Також ми писали, що на добу раніше в Україні підтвердилися 41 694 нових випадки COVID-19.