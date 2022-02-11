Статистика коронавірусу на 11 лютого: 41 229 нових випадків COVID-19 та 3936 госпіталізацій
Інфекцію виявили в понад 3 тисяч дітей, жертвами коронавірусної хвороби стали 236 людей.
Минулої доби в Україні підтвердилося 41 229 нових випадків коронавірусної хвороби. COVID-19 підтвердився у 3 369 дітей та 1 247 медпрацівників. Про це в п'ятницю, 11 лютого, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я у Facebook.
З коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 3936 осіб, 236 пацієнтів з цим діагнозом померли.
В Україні за минулу добу:
- захворіло – 41 229 осіб;
- одужало — 20 850 осіб;
- летальні випадки — 236;
- госпіталізовано – 3 936 осіб.
Статистика госпіталізацій за останній тиждень:
- 4 лютого — 3918;
- 5 лютого — 4219;
- 6 лютого — 2699;
- 7 лютого — 2168;
- 8 лютого — 4385;
- 9 лютого — 4128;
- 10 лютого — 3936.
Протягом минулої доби було зроблено 154 597 тестів на коронавірус:
- методом ПЛР — 78 229;
- методом ІФА — 6 427;
- експрес-тести на антиген — 69 941.
Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:
- Київ — 4 104 випадки;
- Одеська область — 3 880 випадків;
- Львівська область – 2 951 випадок;
- Дніпропетровська область – 2 418 випадків;
- Харківська область – 1 995 випадків.
З початку пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіло — 4 462 970 осіб;
- одужало — 3 750 826 осіб;
- летальні випадки — 102 403;
- зроблено ПЛР-тестів — 18 920 897.
Вакцинувалися за минулу добу:
- 1 дозою — 20 826 осіб;
- 2 дозою — 30 641 особа;
- бустерною дозою – 20 319 осіб;
- додатковою дозою – 469 осіб;
- всього – 72 255 осіб.
З початку кампанії імунізації населення одну дозу отримали 15 541 411 осіб, а дві – 14 900 578. Бустерну дозу отримали 532 850 осіб, додаткову – 22 628. Усього зроблено 30 997 467 щеплень.
Нагадаємо, за словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, Україна наразі перебуває на піку захворюваності на коронавірус.
Також ми писали, що на добу раніше в Україні підтвердилися 41 694 нових випадки COVID-19.