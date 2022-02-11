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Статистика коронавірусу на 11 лютого: 41 229 нових випадків COVID-19 та 3936 госпіталізацій

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Фото: РБК-Украина | Коронавірус підтвердився у понад 41 тис. осіб

Інфекцію виявили в понад 3 тисяч дітей, жертвами коронавірусної хвороби стали 236 людей.

Минулої доби в Україні підтвердилося 41 229 нових випадків коронавірусної хвороби. COVID-19 підтвердився у 3 369 дітей та 1 247 медпрацівників. Про це в п'ятницю, 11 лютого, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

З коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 3936 осіб, 236 пацієнтів з цим діагнозом померли.

В Україні за минулу добу:

  • захворіло – 41 229 осіб;
  • одужало — 20 850 осіб;
  • летальні випадки — 236;
  • госпіталізовано – 3 936 осіб.

Статистика госпіталізацій за останній тиждень:

  • 4 лютого — 3918;
  • 5 лютого — 4219;
  • 6 лютого — 2699;
  • 7 лютого — 2168;
  • 8 лютого — 4385;
  • 9 лютого — 4128;
  • 10 лютого — 3936.

Протягом минулої доби було зроблено 154 597 тестів на коронавірус:

  • методом ПЛР — 78 229;
  • методом ІФА — 6 427;
  • експрес-тести на антиген — 69 941.

Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:

  • Київ — 4 104 випадки;
  • Одеська область — 3 880 випадків;
  • Львівська область – 2 951 випадок;
  • Дніпропетровська область – 2 418 випадків;
  • Харківська область – 1 995 випадків.

З початку пандемії COVID-19 в Україні:

  • захворіло — 4 462 970 осіб;
  • одужало — 3 750 826 осіб;
  • летальні випадки — 102 403;
  • зроблено ПЛР-тестів — 18 920 897.

Вакцинувалися за минулу добу:

  • 1 дозою — 20 826 осіб;
  • 2 дозою — 30 641 особа;
  • бустерною дозою – 20 319 осіб;
  • додатковою дозою – 469 осіб;
  • всього – 72 255 осіб.

З початку кампанії імунізації населення одну дозу отримали 15 541 411 осіб, а дві – 14 900 578. Бустерну дозу отримали 532 850 осіб, додаткову – 22 628. Усього зроблено 30 997 467 щеплень.

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Статистика коронавірусу в Україні на 11 лютого

Нагадаємо, за словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, Україна наразі перебуває на піку захворюваності на коронавірус.

Також ми писали, що на добу раніше в Україні підтвердилися 41 694 нових випадки COVID-19.