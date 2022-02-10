Україна на піку нової хвилі захворюваності на коронавірус

Глава МОЗ стверджує, що в новій COVID-хвилі зростає кількість випадків захворювання, а не темпи госпіталізацій.

Україна зараз перебуває на піку захворюваності в поточній хвилі коронавірусу, тому зростає навантаження на первинну медичну допомогу. Про це заявив голова МОЗ України Віктор Ляшко на брифінгу з Полтавської області.

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За словами міністра охорони здоров'я, про це свідчать дані коронавірусної статистики.

"Пік захворюваності ми вже маємо, тому що фіксуємо по 41 тис. випадків на день", — сказав Ляшко.

Особливістю нової хвилі коронавірусу й те, що зростає кількість хворих, але кількість госпіталізацій зростає незначно. Це суттєво зменшує навантаження на стаціонарну медичну допомогу, зазначив міністр.

Але в той же час спостерігається велике навантаження на первинну медичну допомогу. У зв'язку з цим МОЗ вживає заходів для зменшення навантаження на сімейних лікарів. Останнім управлінським рішенням, яке має покращити ситуацію, Ляшко назвав запровадження в Україні дистанційного відкриття лікарняного.

Зазначимо, тепер пацієнти з COVID-19, ГРВІ та грипом можуть відкрити лікарняний дистанційно. Для цього достатньо зателефонувати до сімейного лікаря, отримати рекомендації для лікування, і він відкриє лікарняний на 5 днів.

Нагадаємо, за даними МОЗ, за минулу добу в Україні підтвердилися 41 694 нових випадків COVID-19. Також у країні одужало від коронавірусної хвороби 16 628 людей, померло — 280 пацієнтів, госпіталізовано — 4 128 осіб.

Протягом останнього місяця в Україні зростає кількість нових випадків коронавірусної хвороби. За минулий тиждень зареєстрували 242 942 нових хворих.

Раніше Фокус повідомляв, що сьогодні в Україну доставили 40 тисяч флаконів "Ремдесивіру" для лікування COVID-19. Ці ліки вже показали свою ефективність у боротьбі з коронавірусом. Його зможуть отримати хворі, які входять до груп ризику.