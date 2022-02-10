Украина на пике новой волны заболеваемости коронавирусом — Ляшко

Глава Минздрава утверждает, что в новой COVID-волне растет количество случаев заболевания, а не темпы госпитализаций.

Украина сейчас находится на пике заболеваемости текущей волны коронавируса, поэтому растет нагрузка на первичную медицинскую помощь. Об этом заявил глава Минздрава Украины Виктор Ляшко на брифинге с Полтавской области.

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По словам министра здравоохранения, об этом свидетельствуют данные коронавирусной статистики.

"Пик заболеваемости мы уже имеем, потому что фиксируем по 41 тыс. случаев в день", — сказал Ляшко.

Особенностью новой волны коронавируса является то, что растет количество заболевших, но количество госпитализаций растет незначительно. Это существенно уменьшает нагрузку на стационарную медпомощь, отметил министр.

Но в то же время наблюдается большая нагрузка на первичную медпомощь. В связи с этим Минздрав принимает меры для уменьшения нагрузки на семейных врачей. Последним управленческим решением, которое должно улучшить ситуацию, Ляшко назвал внедрение в Украине дистанционного открытия больничного.

Отметим, теперь пациенты с COVID-19, ОРВИ и гриппом могут открыть больничный дистанционно. Для этого достаточно позвонить семейному врачу, получить рекомендации для лечения и он откроет больничный на 5 дней.

Напомним, по данным Минздрава, за минувшие сутки в Украине подтвердилось 41 694 новых случая COVID-19. Также в стране выздоровело от коронавирусной болезни 16 628 человек, умерли — 280 пациентов, госпитализировано — 4 128 человек.

В течение последнего месяца в Украине растет количество новых случаев коронавирусной болезни. За прошедшую неделю зарегистрировали 242 942 новых больных.

Ранее Фокус сообщал, что сегодня в Украину доставили 40 тысяч флаконов "Ремдесивир" для лечения COVID-19. Это лекарство уже показало свою эффективность в борьбе с коронавирусом. Его смогут получить больные, которые входят в группы риска.