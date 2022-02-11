В 2022 году в Украине повысят пенсии в 4 этапа: кому и на сколько увеличат выплаты

Среди нововведений 2022 года — доплата к пенсии для 4 млн людей старше 70 лет.

Правительство Украины в 2022 году проведет поэтапное повышение пенсий в стране и назначит дополнительные выплаты некоторым категориям лиц. Также будут увеличены суммы других социальных выплат. Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины в Telegram.

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Индексация в марте

Так, в марте все пенсии в стране (включая выплаты военным пенсионерам и ликвидаторам аварии на ЧАЭС) будут проиндексированы на 14%. Именно настолько повысилась средняя зарплата в Украине, которую учитывают при индексации. Тем категориям пенсионеров, кому такая индексация не положена согласно ст. 42 "Об обязательном пенсионном госстраховании" (ученые и госслужащие) пенсии в марте повысят на 135 гривен.

Средняя пенсия военнослужащих, сообщает минсоцполитики, увеличится примерно на 700 гривен.

Ежемесячные выплаты людям старше 80 лет повысят с 500 до 570 и с 400 грн до 456 грн для лиц в возрасте от 75 – 80 лет.

Людям с инвалидностью I группы и пенсионерам в возрасте от 60 до 65 лет с полным страховым стажем (30/35 лет) в марте выплаты повысят с 2 200 до 2 300 грн.

Если после всех повышений пенсия неработающих пенсионеров не будет достигать 2 100 грн, то государство будет доплачивать до указанной суммы.

Социальная помощь лицам с инвалидностью и лицам, не имеющим права на пенсию, также будет повышена до 2100 грн.

С 1 700 грн до 2 100 гривен в марте будет увеличено пособие на каждого ребенка из многодетной семьи,

Повышение в апреле, выплаты июле

В апреле автоматически повысят пенсии работающим пенсионерам — с 1934 грн до 2 027 грн. Но сами выплаты будут производится только с июля. Всего в Украине насчитывается около 2,6 млн работающих пенсионеров.

Прибавка к пенсии людям старше 70 лет

С октября этого года людям старше 70 лет к основной пенсии будут доплачивать дополнительные 300 гривен. В общей сложности эта программа будет распространяться на 4 млн пенсионеров.

Одновременно с октября 2022 будет установлена:

минимальная пенсия 3 000 грн . для лиц старше 70 лет с полным страховым стажем (30/35 лет для женщины/мужчины);

. для лиц старше 70 лет с полным страховым стажем (30/35 лет для женщины/мужчины); минимальная пенсия для лиц старше 70 лет с меньшим страховым стажем в пропорционально меньшем размере от 3 000 грн.

"Например, женщина 70 лет, имеющая 28 лет страхового стажа, минимальная пенсионная выплата составит 2800 грн (2800 грн = 3000 грн х 28 лет/30 лет)", — сказано в сообщении минсоцполитики.

При этом, указывает ведомство, для пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет со страховым стажем 20/25 лет (мужчины/женщины) пенсия будет составлять не менее 2500 грн и не менее 2 600 грн для пенсионеров старше 80 лет со страховым стажем 20/25 лет.

Повышения в декабре

С декабря 2022 года работающим пенсионерам вновь увеличат выплаты — до 2 093 грн. Для неработающих пенсионеров, кто с марта 2022 г. начал получать минимум 2300 грн минимальная пенсия будет увеличена до 2 500 гривен (при наличии полного страхового стажа).

Как ранее сообщал Фокус, всего в 2022 году Кабмин Украины планирует повысить пенсии в стране на 83%. Согласно оценке властей в этом году средний размер пенсии в стране составит 4 533 гривны.

Напомним, с 1 января в Украине увеличили минимальный размер пенсий, а также повысили тарифы и налоги.