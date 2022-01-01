Пересмотр пенсий, повышение налогов и тарифов: что изменится для украинцев с 1 января

Повышенные выплаты после Нового года будут получать только некоторые категории льготников, а рост коммуналки ощутят на себе большинство украинцев.

С 1 января в Украине вырастут пенсии, а также повысятся тарифы на коммунальные услуги. Фокус разобрался, какие нововведения ожидают украинцев в первом месяце 2022 года.

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Повышение пенсий с 1 января

В текущем году предусмотрено несколько этапов повышения размера пенсий. Первый из них затронет ликвидаторов аварии на ЧАЭС. В частности, с 1 января вырастут пенсии "чернобыльцев":

до 16080 гривен — для людей с I группой инвалидности;

до 12987 гривен — для лиц со II группой инвалидности;

до 8917 гривен — III группа инвалидности.

По решению Кабинета министров, с 1 января повышается минимальный размер пенсии родственникам погибших военнослужащих во время АТО/ООС. Выплаты по 7800 гривен предусмотрены для каждого из нетрудоспособных родителей, для жены (мужа) погибшего защитника.

Новые налоги с 1 января

После Нового года вступают в силу изменения в Налоговый кодекс Украины, которые предусматривают введение "минимального налогового обязательства" (МНО) для владельцев земли. При стандартной оценке 28 тысяч гривен за гектар, размер МНО составит 1400 гривен за гектар ежегодно.

От уплаты нового налога освобождаются следующие граждане:

собственники земельных участков, которые используют землю для собственных нужд;

гражадне, которые заимаются реализацией сельхозпродукции со своего пая и уплачивают необходимые налоги на доход;

владельцы дачных и придомовых участков площадью до 50 соток;

собственники земельных паев, которые расположены в пределах населенного пункта, дачного или садового кооператива;

владельцы приватизированных при кооперативе участков в зоне отчуждения.

Если человек продает за год второй объект недвижимости — для него предусмотрен налог в 5%, если третий — обложение налогом в 18%. Ставка налога в 18% также будет применяться в отношении граждан, которые за год продали сельхозпродукцию на сумму, которая превышает 15 минимальных зарплат (с 1 января — 78 тысяч гривен).

Граждане из плательщиков единого налога IV группы освобождаются от уплаты в бюджет, если они занимаются разведением домашней птицы (кроме кур).

Повышение тарифов на газ

В первом месяце украинцы будут платить за распределение газа по новым тарифам. По данным облгазов, за распределение 1 кубометра топлива бытовые потребители будут платить 0,38 — 2,57 грн с НДС в зависимости от региона проживания. В среднем, повышение тарифов на газ составит от 4% до 16%. 2,57 гривен с НДС придется заплатить клиентам "Черновцыгаз", а наименьший тариф в 0,38 грн предусмотрен для пользователей "Киевгаза".

Повышение тарифов на воду

НКРЭКУ одобрила повышение расценок на водоснабжение с 1 января 2022 года. Тарифы были пересмотрены сразу для 45 водоканалов. Например, клиенты "Киевводоканала" в Новом году будут платить на 20% больше — 30,38 гривен за кубометр воды. Наивысший в Украине тариф установлен для клиентов "Облводоканал" (Запорожье) — 54,63 гривен (без НДС).

Ранее Фокус в своей статье разбирался, что и на сколько подорожает с 1 января – после вступления в силу "налога на Google".

Также Фокус сообщал, что с 1 января украинских ФОПов будут штрафовать за отсутствие кассовых аппаратов.