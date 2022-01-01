Перегляд пенсій, підвищення податків та тарифів: що зміниться для українців з 1 січня

Підвищені виплати після Нового року отримуватимуть лише деякі категорії пільговиків, а зростання комуналки відчують більшість українців.

З 1 січня в Україні зростуть пенсії, а також збільшаться тарифи на комунальні послуги. Фокус розібрався, які нововведення чекають на українців у першому місяці 2022 року.

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Підвищення пенсій з 1 січня

Нинішнього року передбачено кілька етапів підвищення розміру пенсій. Перший із них торкнеться ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Зокрема, з 1 січня зростуть пенсії "чорнобильців":

до 16080 гривень – для людей з І групою інвалідності;

до 12987 гривень – для осіб з ІІ групою інвалідності;

до 8917 гривень – ІІІ група інвалідності.

За рішенням Кабінету міністрів з 1 січня підвищується мінімальний розмір пенсії родичам загиблих військовослужбовців під час АТО/ООС. Виплати по 7800 гривень передбачено для кожного з непрацездатних батьків, для дружини (чоловіка) загиблого захисника.

Нові податки з 1 січня

Після Нового року набувають чинності зміни до Податкового кодексу України, які передбачають запровадження "мінімального податкового зобов'язання" (МПЗ) для власників землі. За стандартної оцінки 28 тисяч гривень за гектар, розмір МПЗ становитиме 1400 гривень за гектар щорічно.

Від сплати нового податку звільняються такі громадяни:

власники земельних ділянок, які використовують землю для потреб;

громадяни, які займаються реалізацією сільгосппродукції зі свого паю та сплачують необхідні податки на дохід;

власники дачних та прибудинкових ділянок площею до 50 соток;

власники земельних паїв, що розташовані в межах населеного пункту, дачного чи садового кооперативу;

власники приватизованих при кооперативі ділянок у зоні відчуження.

Якщо людина продає за рік другий об'єкт нерухомості — для нього передбачено податок 5%, якщо третій — оподаткування 18%. Ставка податку в 18% також застосовуватиметься до громадян, які за рік продали сільгосппродукцію на суму, що перевищує 15 мінімальних зарплат (з 1 січня — 78 тисяч гривень).

Громадяни із платників єдиного податку IV групи звільняються від сплати до бюджету, якщо вони займаються розведенням свійської птиці (крім курей).

Підвищення тарифів на газ

У першому місяці українці платитимуть за розподіл газу за новими тарифами. За даними облгазів, за розподіл 1 кубометра палива побутові споживачі платитимуть 0,38 — 2,57 грн із ПДВ залежно від регіону проживання. У середньому підвищення тарифів на газ складе від 4% до 16%. 2,57 гривень із ПДВ доведеться заплатити клієнтам "Чернівцігаз", а найменший тариф у 0,38 грн передбачений для користувачів "Київгазу".

Підвищення тарифів на воду

НКРЕКП схвалила підвищення цін на водопостачання з 1 січня 2022 року. Тарифи було переглянуто відразу для 45 водоканалів. Наприклад, клієнти "Київводоканалу" у Новому році платитимуть на 20% більше – 30,38 гривень за кубометр води. Найвищий в Україні тариф встановлено для клієнтів "Облводоканал" (Запоріжжя) — 54,63 гривень (без ПДВ).

Раніше Фокус у своїй статті розбирався, що і на скільки подорожчає з 1 січня – після набуття чинності "податком на Google".

Також Фокус повідомляв, що з 1 січня українських ФОПів штрафуватимуть за відсутність касових апаратів.